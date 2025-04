Jedan do najboljih plejmejkera NBA lige Stiv Neš vjeruje da će Nikola Jokić biti legendarni košarkaš.

Nikola Jokić već je navikao na pohvale legendarnih igrača NBA lige. Čak je i Lari Bird otkrio da bi volei da zaigra protiv centra iz Sombora, a sada na račun Jokiću stižu i nove pohvale. Ovog puta Stiv Neš je govorio o senzaciji koja već godinama pomjera granice u najjačoj ligi na svijetu - Nikoli Jokiću.

Jedan od najboljih plejmejkera NBA lige govorio je trostrukom osvajaču MVP nagrade. "Jednostavno je postajao sve bolji i bolji i bolji... Kuda ovo ide? Ovo ide na vrh vrhova. On ide u u gornji ešalon legendarnih košarkaša, u mojim očima... Ako ovaj momak ovo radi još pet godina... On je na planini Rašmor (nacionalni spomenik koji se nalazi u Južnoj Dakoti i predstavlja prvih 150 godina istorije SAD - na njemu su isklesane glave bivših predsjednika Amerike)", ispričao je Stiv Neš u podkastu "The Young Man and The Three".

Nikola Jokić je ligaški dio sezone završio pomalo nestvarno - ostvarujući prosječni tripl-dalb, bilježio je 29,6 poena, 12,7 skokova, 10,2 asistencije i 1,8 blokada po susretu. Iz igre je šutirao 57,6 posto, dok je za tri poena pogađao 41,7 posto u 70 utakmice. Ujedno Jokić je predvodnik lige po indeksu korisnosti i u ligaškom dijelu sezone, ali u plej-of fazi.

Sa Jokićem na terenu Denver je bio najbolja napadačka ekipa, dok je bez njega bio najgora - što dovoljno govori o tome koliku razliku on pravi na terenu. Može se reći da je postao i krojač istorije NBA lige, pošto neprestano pomjera rekorde ovog takmičenja.

Ko je Stiv Neš?

Legendarni NBA igrač je najveći trag ostavio u Finiksu za koji je igrao čak dva puta. Najprije je nosio njihov dres od 1996. do 1998, a onda ponovo od 2004. do 2012. Između toga bio je igrač Dalasa, a posle toga nosio je dres Los Anđeles Lejkersa. Nakon košarkaške karijere postao je i trener, pa je od 2020. do 2022. vodio Bruklin.

Važi za jednog od najboljih trojkaša svih vremena, ali njegove brojke bile su zavidne i po broju ubačenih slobodnih bacanja, ukupnom broju asistencija i dodavanjima po utakmici. U Finiks je stigao kao 15. pik na NBA draftu, a tokom karijere dva puta je bio proglašavan za najkorisnijeg igrača NBA lige (2005. i 2006).