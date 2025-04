Selektor Svetislav Pešić ističe da bi Nemanja Nedović bio NBA igrač da su duže sarađivali u Crvenoj zvezdi.

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić smatra da bi Nemanja Nedović i danas igrao u NBA ligi, samo da je on malo duže ostao na klupi crveno-bijelih. Po riječima iskusnog trenera, Nedoviću bi zabranio da prerano ode u najjaču košarkašku ligu i u međuvremenu bi ga pripremio da i danas bude važan igrač u nekom od američkih timova.

Pešić i Nedović sarađivali su u Crvenoj zvezdi prije deceniju i po, "preklopili" su se i u reprezentaciji tokom aktuelnog mandata srpskog selektora, ali se stiče utisak da njihova saradnja nije bila na potrebnom nivou. Od tenzija u Zvezdi, preko Nedovićevog napuštanja reprezentacije, pa do Pešićevih stavova o NBA ligi - ova tema i dalje privlači mnogo pažnje.

Gdje bi sada igrao Nemanja Nedović?

"Samo ja ako kažem da je on novi Dražen Petrović, onda jeste, ali pošto ja to nisam rekao, on je daleko od toga. Možete misliti kako su me zamrzili možda roditelji, možda Nedović. Zamislite taj koji je pravio karijeru Nedoviću...", rekao je selektor Srbije Svetislav Pešić tokom gostovanja u Muzeju iluzija.

Prisjetio se iskusni košarkaški stručnjak kako je izgledala njegova saradnja sa Nedovićem. "On je prije svega krasan dečko iz sportske familije. Ja ga stvarno volim. Bio sam u dva navrata trener Zvezde i to je jedini period kada je Nedović imao jednog trenera tokom cijele sezone. On je svake godine u Zvezdi trenirao, živio, vaspitavao se, razvijao se kroz tri, četiri i pet trenera tokom cijele sezone. Možete misliti takav talenat kakav je on bio i kakav je plan karijere imao. Otišao je u Golden Stejt i brzo se vratio jer nije bio pripremljen. Da sam ja ostao trener Zvezde, on bi sada bio u Voriorsima", istakao je Svetislav Pešić!

Ne priča selektor košarkaške reprezentacije Srbije napamet, otkriva i kako bi izgledao odlazak Nedovića u NBA ligu. "Ja bih bio taj koji određuje kada će ići u Golden Stejt, na draft, u NBA i tako dalje. Sva je sreća da još uvijek igra na visokom nivou, kakvu je karijeru imao i kako su ga ljudi kroz tu karijeru vodili. Uzimam njega za primjer, a takvih primjera u Srbiji imate koliko hoćete", zaključio je Svetislav Pešić.

Kakvu je karijeru imao Nemanja Nedović?

Nakon što je prve četiri godine profesionalne karijere proveo u Crvenoj zvezdi, Nemanja Nedović se preselio u Lijetuvos Ritas i sa tim timom zaigrao je u Evroligi. Poslije samo jedne sezone u litvanskom klubu, srpski košarkaš preselio se u SAD. Na draftu 2013. godine Finiks ga je izabrao kao 30. pika, odmah je trejdovan u Golden Stejt i u jedinoj NBA sezoni odigrao je 25 mečeva. Povremeno je igrao za Santa Kruz Voriorse, ekipu Golden Stejta u Razvojnoj ligi, ali je odlučio da se vrati u Evropu i nastavi karijeru.

Igrao je još za Valensiju, Unikahu, Olimpiju iz Milana i Panatinaikos, prije nego što se 2022. godine vratio u Crvenu zvezdu. Sa ekipom Unikahe osvojio je Evrokup, sa Crvenom zvezdom tri Kupa Radivoja Koraća, dvije titule u Srbiji i jednu ABA ligu, sa Panatinaikosom sva tri domaća trofeja, a sa Olimpijom iz Milana Superkup Italije.

Kao reprezentativc Srbije osvojio je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine, kada je generacija predvođena selektorom Aleksandrom Đorđevićem u meču za zlato poražena od Amerikanaca. Nedović je počeo pripreme reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2023. godine, ali je onda donio odluku o povlačenju i napustio tim Svetislava Pešića, koji je kasnije stigao do srebra.

Zašto je Nedović napustio Pešićevu reprezentaciju?

Poslije "zatvorenih" pripremnih utakmica u Beogradu protiv BiH i Poljske, a potom i duela protiv Grčke i Italije u Atini, Nedović se rastao sa saigračima iz nacionalnog tima. Činilo se da nema prevelike drame oko Nedovićevog odlaska iz kampa reprezentacije 2023. godine. Jedan od najsiksunijih igrača tog tima odlučio je da se sam skloni iz dva razloga - prvi je što je bio u lošoj formi, a drugi to što se nije "snašao u ulozi koja mu je dodijeljena".

U sopstvenom objašnjenju u pisanoj formi na sajtu KSS, Nedović je kazao i da se "nije snašao u ulozi" kod Svetislava Pešića, i da zato nije mogao da pruži maksimum. Iskusni košarkaški trener imao je ideju da Nemanja Nedović više minuta troši kao plejmejker nego kao bek, odnosno da bude zadužen za prenos lopte i kreaciju - što je on kroz karijeru umio da odigra. Na početku priprema za Mundobasket Nemanja Nedović je izjavio da će "sve što selektor od njega bude tražio", ali je upravo to bio jedan od razloga za rastanak.

Srbija je na Svjetsko prvenstvo koje se održavalo na Filipinima otputovala sa dvojicom plejmejkera, pošto je iskusnom Stefanu Joviću pomagao Aleksa Avramović - otkrovenje čitavog turnira. Na bekovskim pozicijima za Srbiju su igrali kapiten Bogdan Bogdanović i Marko Gudurić, a znamo da na dva mogu da pomognu Vanja Marinković i Ognjen Dobrić.

Šta je Nedović govorio o Pešiću?

Iako nijedan od njih dvojice nije inicirao sukob, Svetislav Pešić i Nemanja Nedović imali su manji problem u Crvenoj zvezdi. Na jednom meču regionalne lige navijači su tražili od trenera da u igru uvede talentovanog košarkaša, o čemu je kasnije Pešić ironično govorio. Sa druge strane, Nemanji Nedoviću ta dešavanja nimalo nisu prijala.

Srpski košarkaš se u intervjuu za MONDO prisjetio kako je to izgledalo. "Nisam mogao da čujem šta se on raspravljao sa njima, ali osjećao sam se malo glupo kada me je podigao i rekao da uđem na zahtjev navijača. Mislim da je bio meč protiv Zlatoroga. Ja sam rekao: 'Kouč, nemojte da slušate njih, ući ću kada Vi budete rekli', a on mi odgovorio: 'Ne, ne, ne, ima da uđeš'."

Nekadašnji trener Crvene zvezde preko Nedovićevih leđa raspravljao se sa navijačima koji su mu tokom meča dobacivali i tražili izmjenu. "Odlučujući momenat utakmice je bio onaj kada me je navijač podsjetio da ubacim Nedovića. Zaspao sam na klupi. Bio sam toliko uzbuđen i izgubljen, nisam znao kako da reagujem na vrijeme. Važno je pobjeđujemo zajednički. Ja ću sljedeći put da navijam, a ovaj gledalac neka dođe malo bliže, kada bude gust rezultat da me podsjeti, pošto sam već u godinama. To je vrlo važno", govorio je tada ironično Pešić i dodao: "Nedović mi se zahvalio deset puta što sam mu dao priliku, a ja sam mu rekao da se zahvali navijačima i da samo nastavi tako... Bilo je malo zezanja, samo da se ne zezamo previše."