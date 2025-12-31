Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ranije je predalo optužnicu protiv odbjeglog vlasnika firme "Televeks" Vladimira Mijajlovića i još nekoliko osoba, koje se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kriminalna grupa okupljena oko Vladimira Mijajlovića odgovaraće za šverc cigareta.

To je odlučilo vijeće Višeg suda u Podgorici, koje je potvrdilo optužnicu protiv članova kriminalne organizacije optužene za krijumčarenje duvanskih proizvoda.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ranije je predalo optužnicu protiv odbjeglog vlasnika firme "Televeks" Vladimira Mijajlovića i još nekoliko osoba, koje se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije.

SDT je saopštio da je optužnica predata protiv Baranina Nikole Dedaja, vlasnika firme "Catwood" Aldina Mlatišume, Hajrule Jahovića, Harisa Kardovića, Refika Kardovića, Darka Novakovića i Ž. B., kao i firme “Catwood".

"Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem Kvso br. 34/25, od 30. decembra ove godine, potvrdilo optužnicu Kt-S br. 156/25 Kt-I-S br. 27/25, od 23. oktobra ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 11 optuženih: V.M., N.D., A.M., M.M., D.N., H.J., Ž.B., H.K., E.K., R.K., i pravnog lica 'C.' DOO B., zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, više krivičnih djela krijumčarenje i krivično djelo pranje novca. Predmet optužnice je djelovanje kriminalne organizacije optuženih, koja se bavila prenošenjem preko carinske linije iz Slobodne carinske zone Luke Bar, uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, neocarinjenih cigareta i njihovom prodajom i rasturanjem, čime je, neplaćanjem carina, akciza i poreza za pakete krijumčarenih cigareta, kriminalnoj organizaciji pribavljena nezakonita dobit, a oštećenoj Crnoj Gori nanijeta štetu u visini od najmanje 3.522.643,66 eura", saopštio je SDT.