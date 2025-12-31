Prvi čovjek srpske košarke Nebojša Čović o problemima u Partizanu.

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović kritikovao je Partizan i istakao da je u poslednjih nekoliko mjeseci "zakazao sistem u klubu". Osvrnuo se tom prilikom Čović na incident trojice košarkaša Partizana (Karlik Džouns, Sterling Braun i Frenk Nilikina) od maja, potom i ostavku Željka Obradovića, ističući da postoji uzročno-posledična veza.

"Kad sam se s nekim drugima sukobljavao javno i pričao šta će se dogoditi prije dvije, tri godine... Nažalost, dogodilo se. Šta ćemo sad? Ne može niko da bude iznad kluba. Nijedan trener, nijedan igrač, nijedan predsjednik, nijedan član uprave. Ma koliko je osvojio trofeja, donio para na ovaj ili onaj način, dao koševa - niko iznad kluba ne sme da bude. Čim to postane tako, uđete u ove probleme", rekao je Nebojša Čović za "Sportski žurnal".

"Iskreno, ne želim to nikome, niti se seirim na te stvari, bez obzira što sam duboko ušao u mozak navijačima Partizana, pa me i danas dan sanjaju. I ko zna još koliko godina će me sanjati. Sanjaju me neki i u Zvezdi, nažalost", dodao je predsjednik KSS.

Kako je Partizan mogao da izbjegne ovu situaciju? Nebojša Čović ima za to rešenje: "Samo ću još ovo da kažem, snaga kluba nije demonstrirana, kluba u smislu organizacije sistema, onog trenutka kad su se pojedini igrači ponašali kao huligani u Beogradu. Od tog trenutka je izgubljena snaga kluba kao sistema. To je moje mišljenje, možda griješim. Uzmite da je neki srpski igrač to uradio u Americi. Sjećam se jednog koji je uradio, pa je srpska država svojevremeno, ne u mandatu Vučića, čini mi se, platila milion dolara", naglasio je on.

"Ovdje je zakazao sistem kluba koji je morao tad da preduzme određene mere. Ali, to je njihov problem. Neću da učestvujem u tome. Mogu da pomognem koliko može predsjednik Saveza. Ako ne mogu da pomognem, sigurno neću ni da im odmažem", zaključio je.