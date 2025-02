Žestoka pozivka bivšeg funkcionera Dalas Maveriksa sigurno će doći do novog gazde kluba. Ni on ne može da mu oprosti što je oterao Luku Dončića

Izvor: saolab / Alamy / Profimedia / Tim Heitman / Getty images / Profimedia / MN Press

Bivši član organizacije Dalasa Bob Vulgaris, sada vlasnik španskog fudbalskog kluba Kasteljon, kritikovao je veoma oštro poslednji javni nastup prvog čoveka Maveriksa, Patrika Dumonta.

"Guverner" Dalasa, kako mu je zvanična funkcija, zet je bogate porodice Adelson i postavljen je na čelo kluba kada su ga vlasnici finansijske imperije iz Las Vegasa kupili 2023. za 3,5 milijardi dolara.

Njegov nedavni javni istup, u kojem je govorio o tome da se Dončić ne uklapa u šampionsku kulturu Dalas Maveriksa, iznervirao je mnoge. Vulgaris se ne usteže da javno kaže koliko mu smeta.

"Ljudi koji ih kritikuju kao nemaju posla. Oni ništa nisu postigli, oni nisu ništa postigli. Ko su oni da kažu šta je potrebno da pobediš? To me vređa. Šta si ti uradio u životu da ti omogućava da to kažeš. U redu, vodiš tim i držip se toga, ali šta si ti zapravo uradio?", rekao je on u jednom podkastu.

"Nasledio si veoma dobar tim, superstara kakav se pojavljuje jednom u generaciji. Pokaži malo poniznosti i znanja za ono što je potrebno za pobedu. Niko (Herison) je najvišoj poziciji, ali vlasnik, taj tip je definicija za prosečnost", dodao je Vulgaris.

"Za vas je Dalas samo imovina"

Izvor: Tim Heitman / Getty images / Profimedia

Podsetimo, Dumont je rekao da u klubu koji vodi odlično znaju kako se pravi šampionska kultura, iako do 2023. nikad nisu bili u ovom poslu, već su samo poslovali sa hotelima i kockarnicama. Govorio je i o radnoj etici Majkla Džordana, Larija Birda, pa i Šekila O'Nila, što je posebno zbunilo mnoge jer Šek i sam za sebe priča da nije radio.

"On se venčao u porodicu sa novcem. Ja vežbam, on ne izgleda tako da se ikad odrekao nekog dodatnog obroka. Da on priča šta je potrebno za pobeđivanje, a onda da uzme Šekila O'Nila da mu bude glavni primer za to... To je potpuno bez smisla", rekao je Vulgaris.

Grčko-kanadski stručnjak bio je pod vođstvom prethodnog vlasnika Marka Kjubana "direktor za kvantitativna istraživanja i razvoj" u Dalasu. Iako je i sam prisustvovao scenama sa Dončićem koje su ga šokirale, apsolutno je na strani navijača i Luke Dončića u trenutnoj situaciji.

Za kraj, on je poslao najoštriju poruku Patriku Dumontu.

"Razumem da si šarmantan i da si ušao u tu porodicu koja ima mnogo novca, čestitam ti na tome, ali šta si još postigao osim što si išao u školu. Završio si školu, ali šta si još postigao? Nemam mnogo simpartija za takve ljude. Imaj malo stila. Priznaj da je teško, da ste potcenili situaciju, priznaj da ste novi, da pokušavate da donosite bolje odluke iz dana u dan, poštujte navijače... Ali oni to ne rade. Oni ne mare za navijače, za Dalas, za ljude u Dalasu... Za njih je to imovina", ljut je Vulgaris.

Ko je Patrik Dumont

Izvor: David Berding / Getty images / Profimedia

Nakon smrti milijardera Šeldona Adelsona 2021. godine, porodičnu finansijsku imperiju preuzela je njegova supruga Mirjam Adelson. Dumont je u braku od 2009. godine sa njenom ćerkom iz prvog braka Sivon Dumont. Nakon toga je počeo njegov uspon u porodičnoj korporaciji u Las Vegasu, počev od pozicije finansijskog savetnika, pa do jednog od čelnih funkcionera u kompletnom sistemu.

Nakon Dumontovih skandaloznih poruka izviždan je u dvorani Dalasa, a navijači sa strepnjom iščekuju naredni potez novog rukovodstva kluba, jer se plaše da će odseliti Maverikse u Las Vegas, iako su od osnivanja 1980. u Dalasu.