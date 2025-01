Srpski košarkaš Nikola Jokić nije mogao da parira Minesoti i njenim igračima.

Košarkaši Denvera doživjeli su pravi debakl na gostovanju Minesoti (133:104), a meč ispod očekivanja odigrao je i najbolji košarkaš u NBa ligi. Nikola Jokić bio je nemoćan protiv Rudija Gobera i njegovih saigrača, koji su igrali fantastičnu odbranu i već u ranoj fazi meča Nagetsima uvukli paniku pod kožu.

Minesota je tokom prve četvrtine imala dvocifrenu prednost, uprkos tome što je Jokić bio poenterski veoma raspoložen na samom početku meča. Ipak, bilo je jasno da u tom ritmu neće moći da igra do kraja susreta, a izostanak pomoći njegovih saigrača koji su uglavnom samo gledali kako postiže poene i drži prihvaljivim zaostatak za Minesotu bio je koban po Denver. Do kraja prve dionice Denver je dobio 40 poena, a do poluvremena je Minesota postigla ukupno 71 poen!

Nikola Jokić je meč završio sa 20 poena, 11 asistencija i tri skoka. Za nekog drugog bi to bila jedna od najboljih utakmica u sezoni, ali je Nikoli daleko ispod očekivanja pošto nas je navikao na prosjek od preko 30 poena i tripl-dabl sa prepunim kolonama. Večeras nije bilo snage za to, ali ni pomoći saigrača koji se nisu pojavili u Mineapolisu.

U pobjedničkom timu najbolji akter bio je Entoni Edvards sa 34 poena, a samo mu je jedna asistencija nedostajala za dabl-dabl učinak. Džulijus Rendl je meč završio sa 21 poenom, sedam skokova i sedam asistencija, dok je Rudi Gober imao 14 poena i 14 skokova. Denver su vukli Jokić i Džamal Marej, koji je ubacio 25 poena, ali to nije bilo dovoljno.

Još jednom se ispostavilo da je Minesota ubjedljivo najteži rival za Denver Nagetse u NBA ligi. Aktuelni tim Timbervulvsa pravljen je upravo da pobjeđuje ekipu iz Kolorada. Formiranje ove ekipe počelo je u najboljim danima Denver Nagetsa, a očekuje se da i u narednim godinama gledamo velike duele timova koje predvode Nikola Jokić na jednoj i Entoni Edvards na drugoj strani.