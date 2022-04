Dirk Novicki je imao težak zadatak da odabere dvije petorke sastavljene od evropskih igrača koji su igrali u NBA.

Izvor: YouTube/Screenshot/NBA Europe/Profimedia

U toku je četvrto, ujedno i posljednje glasanje kada su evropski igrači koji su igrali u NBA ligi u pitanju. Od ponedjeljka 28. marta, pa sve do srijede 6. aprila će navijači moći da glasaju za prvu i drugu petorku u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

Nisu samo fanovi na mukama da odaberu 10 od ukupno 20 imena sa spiska, pošto su tu mnoge legende. Morao je dobro da se pomuči i Dirk Novicki. Čuveni njemački košarkaš, koji je takođe među tim igračima, je odabrao svoje dvije petorke.

Prije nego što je počeo da bira, priznao je da je izbor veoma težak i naglasio je da sebe neće odabrati ni u jednu od dvije petorke. Ovako je on birao.

"Za plejmejkera biram Tonija Parkera. Dražen Petrović je drugi. Kao trećeg biram Janisa Adetokumba, Pau Gasol četvrti. I peti, moram Luku Dončića, on je moj čovjek", rekao je Novicki.

Posle kratke pauze je nastavio i potom odabrao dvojicu od trojice srpskih igrača, od njih je van ostao samo Vlade Divac.

"Obožavam Jokića, on je šesti. Njega sam takođe obožavao, tako da je Detlef Šlemf obavezan. Veliki sam fan Peđe Stojakovića, on je osmi. Uf, teško je, volim Tonija Kukoča. I kao posljednjeg biram Arvidasa Sabonisa. To je mojih 10", završio je Novicki.

Dakle, ovako izgledaju petorke koje je odabrao Novicki.

PRVA: Parker, Petrović, Dončić, Adetokumbo, Gasol

DRUGA: Jokić, Stojaković, Kukoč, Šlemf, Sabonis