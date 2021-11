Čuveni turski fudbaler Hakan Šukur pobegao je u Kaliforniju gde se danas bavi slabo plaćenim poslovima i moli za pomoć.

Izvor: Profimedia/CNC/BERANEK MICHAL/Instagram/hakansukur54/Screenshot

Legendarni turski napadač Hakan Šukur (51) izbrisan je iz istorije fudbala ove zemlje 2016. godine pošto je došao u sukob sa predsedkinom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Jedan od najboljih fudbalera u Istoriji Turske više ne postoji u zvaničnim dokumentima, nigde više ne stoji da je postigao 228 golova za Galatasaraj ili 51 za reprezentaciju, a zbog navodnog "pokušaja državnog udara" za njim je raspisana poternica i nalog za hapšenje, tako da Hakan živi na drugom kraju sveta - u SAD.

Otkako je postao "persona non grata" u Erdoganovoj Turskoj, kada je čak optužen i za članstvo u terorističkoj organizaciji, Hakan je u bekstvu u Americi gde se bavio svime samo ne fudbalom.

Živi u Kaliforniji gde radi u restoranu i takstira kako bi preživeo, a aktivan je i na društvenim mrežama gde često objavljuje video-snimke u kojima prepričava šta mu se desilo sa životom. Najteže mu pada što je odvojen od najmilijih i što je sprečen da se bavi poslom u kome uživa.

"Moja situacija je veoma teška. Uzeli su mi sve, gotovo sve što sam imao i što sam investirao u Turskoj", rekao je Šukur u intervjuu za "Sportweek" i za sve svoje muke je optužio turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

"Zamolio me da uđem u njegovu partiju jer će tako osvojiti više glasova, a zatim me je pretvorio u državnog neprijatelja, samo zato što nisam delio iste ideje kao on. Sve su mi uzeli. Porodicu su mi proterali, a oca uhapsili. Nažalost, svi koji su podigli glas u Turskoj i koji su tražili demokratiju sada plaćaju cenu".

Šukur dodaje da je za fudbalere iz Turske dobro što igraju van zemlje jer ne moraju da "zauzimaju strane", pa im je dodao i da se ne bune kako ne bi završili poput njega.

"Ako je neko dovoljno hrabar da mi pruži šansu u italijanskom fudbalu, to bi mi mnogo značilo", poručio je Šukur koji je osim u turskim klubovima, ostavio trag i u Torinu, Interu i Parmi, dok je jednu sezonu proveo i u Blekburnu, a nada se da bi neko mogao da mu izađe u susret.

Šukur je završio karijeru 2008. godine, naravno u voljenom Galatasaraju, a potom je ušao u politiku. Zbog veza sa pokretom Feltulaha Gulena postao je neprijatelj Redžepa Tajipa Erdogana i njegovog režima.