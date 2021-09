Selektor Crne Gore, Miodrag Radulović uoči utakmice sa Letonijom kazao je da je ispunjen cilj u septembarskom ciklusu kvalifikacija za Mundijal.

Izvor: FSCG

Ekipa je uzela bod na gostovanju Turskoj (2:2), a onda je poražena od Holandije (4:0).

"Imali smo cilj i plan za septembar, najteži dio ciklusa. Plan nam je bio da odigramo dostojno protiv dva favorita za osvajanje prvog mjesta u grupi i da pokušamo da uzmemo bod. Zahvaljujući igračima, požrtvovanju, agilnosti, disciplini to smo uspjeli da uradimo u Turskoj. U Holandiji je bila jedna dobra predstava, međutim svjesno smo tu odmarali neke igrače bazirajući se na sjutrašnji meč", kazao je Radulović.

Selektor je najavio promjene u igračkom kadru u sjutrašnjoj utakmici. U timu će biti i Stevan Jovetić, koji se oporavio od povrede.

"Igraće šest novih igrača. Igraćemo napadački. Ovo su utakmice, koje rješava individualna klasa i zato nam mnogo znači povratak Jovetića. Očekujem da svi budemo na nivou", kazao je Jovetić.

Selektor je govorio i o rivalu.

"Protivnik je fizički jak. Igraju čvrsto u odbrani sa brzim igračima u napadu. Posebno su opasni iz prekida", ocijenio je Radulović, koji neće moći da računa na Stefana Savića. Štoper Atletika je suspendovan zbog kartona, dok se u tim vraća Igor Vujačić.

Crna Gora ima sedam bodova, četiri manje od Turske, a tri manje od Holandije i Norveške.

"Sjutrašnja tri boda su ključ da nastavimo da se borimo za baraž. Do kraja kvalifikacija će biti iznenađanja, a nama je fokus na sjutrašnjoj utakmici. Želimo da do kraja budemo u igri za baraž. To nam je cilj", poručio je Radulović.

Utakmica protiv Letonije biće treća u sedam dana.

"Pokušali smo da sačuvamo svježinu. Sada imamo šest novih igrača. Vjerujem da ćemo biti svježi. Igraćemo sa dva napadača to je sigurno. Dakle igraćemo napadački, ali i sa čvrstom sredinom terena. Od prvog do 90. minuta moramo biti koncentrisani", zaključio je Radulović.

Shodno epidemiološkim mjerama biće ispunjeno 30 odsto kapaciteta stadiona pod Goricom.

Ulazak na stadion moguć je uz posjedovanje jednog od četiri dokumenta, koje traži Ministarstvo zdravlja za prisustvo sportskim manifestacijama. To je potvrda o vakcinaciji, negativan PCR test ne stariji od 72 sata, negativan rezultat antigenskog BAT testa ne stariji od 48 sati ili potvrda o preležanoj kovid infekciji, koja nije starija od 180 dana.