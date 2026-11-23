Mihaela Šumahera su u sklopu oporavka od teške povrede glave vozili u automobilu Mercedes AMG, da se sjeti zvuka motora i staze

Izvor: (AP Photo/Terence Tan)

Od stravične nesreće na skijanju u decembru 2013. godine malo je ili nimalo informacija o stanju Mihaela Šumahera (57), kultnog vozača Formule 1 i jednog od najvećih u istoriji. Njegova porodica strogo bira ko može da uđe u dom i ne dopušta da procuri bilo kakva istina o Šumijevom stanju.

U takvoj situaciji, izuzetnu pažnju javnosti izazivala je informacija objavljena na desetogodišnjicu nesreće na Alpima u Švajcarskoj. Tada je objavljeno u njemačkom "Bildu" da su Šumahera vozili u automobilu marke Mercedes AMG da bi mu stimulisali mozak i pokrenuli njegove uspomene.

U tom automobilu sa motorom visokih performansi Šumaher je vožen u sklopu pažljive, 24-časovne njege koju mu pružaju njegovi najbliži (prije svih supruga Korina), kao i medicinsko osoblje koje brine o njemu. Šumahera su vozili u Mercedes AMG-u da bi mu mozak stimulisali poznatim zvucima, da bi pokušali da ga podsjete na decenije koje je proveo na trkačkim stazama.

Šampion Formule 1 sa Benetonom i Ferarijem bio je okružen medicinskim timom o 15 ljekara, masera i asistenata, koji mu pružaju najbolju moguću pomoć. Za to vrijeme, njegova supruga Korina je uvela najstroža pravila ko može da ga vidi. U tom jako uskom krugu ljudi je i legendarni funkcioner Ferarija i Svjetske automobilske federacije, Žan Tod. Takođe, Šumahera je uživo video i Luka Badoer, bivši test-vozač Ferarija tokom najslavnijih, Šumaherovih godina italijanskog tima.

Prethodno je 2021. godine snimljen dokumentarac za Netfliks, kada je Korina podelila retke informacije o njegovom stanju. Tada je otkrila da on nastavlja sa rehabilitacijom nakon povreda koje su mu promijenile život i dodala da je "drugačiji, ali je tu".

"Nedostaje mi Mihael"

Njegov brat Ralf, i sam nekadašnji pobjednik F1 trka, priznao je da "stvari više nisu kao nekad".

"Nedostaje mi onaj stari Mihael. Život je ponekad nepravedan. Mihael je tokom cijelog života imao mnogo sreće, ali onda se desila ova tragična nesreća. Srećom, napredna medicina pruža mnogo mogućnosti. Ipak, više ništa nije kao prije", govorio je Ralf Šumaher.

Korina i Mihael Šumaher vjenčali su se 1995. godine. Imaju dvoje dece, ćerku Đinu-Mariju i sina Mika, koji je krenuo očevim stopama i postao vozač Formule 1, a poslije toga se prebacio na "Indi kar" seriju

Šumaher je osvojio dvije uzastopne titule 1994. i 1995. godine sa Benetonom, prije nego što je nanizao pet uzastopnih šampionskih naslova sa Ferarijem od 2000. do 2004. Vratio se sportu nakon kratke penzije 2010. godine i proveo tri sezone u Mercedesu, prije nego što se definitivno povukao 2012. – samo godinu dana prije stravične nesreće na skijanju.