Ana smatra da nisu svi za Plavu dvoranu, kao i da je kontakt sa publikom jako pitan.

Izvor: MONDO

Voditeljka Ana Sević progovorila je o nedavnoj odluci pjevačice Emine Jahović da otkaže koncert u Beogradskoj Areni i da zakaže koncerte u Sava Centru.

Ona smatra da postoji samo jedan razlog za tu odluku, a otkrila je i svoj stav o koncertima u najvećoj dvorani u regionu.

"Niko ne otvara Arenu ako misli da je neće napuniti. Emina je napunila xy Plavih dvorana, ne bi to bio nikakav problem, ali ono što je sigurno - nije svaki pjevač za Arenu, kao što nije ni svako za Plavu dvoranu. Prosto, nekim ljudima je potreban taj bliži odnos sa publikom i mislim da se samo o tome radi", istakla je ona.

Pogledajte 00:38 "Nije svaki pevač za Arenu": Ana Sević o otkazanom koncertu Emine Jahović, stala u odbranu koleginice Izvor: MONDO Izvor: MONDO

"To je jedna velika greška"

Podsjetimo, Emina je nakon jučerašnjeg koncerta u Sava centru otkrila zašto je došlo do otkazivanja Arene.

"Arena je bila odluka mene i moje organizacije da se otkaže, neke stvari tehničke i organizacione prirode nisu mogli da se ispune. Otkazali smo što se kaže u pet do dvanaest, to je bila greška, moram da se izvinim ljudima, ali desiće se i ta Arena jednog dana."

"Mi nismo ni krenuli sa kampanjom. Jednostavno nismo mogli da se sastavimo i napravimo organizaciju oko Arene. Nisu finansije bile u pitanju. Košta mnogo, ali košta i Sava centar", dodala je Emina Jahović.