Srpski fudbaler Dušan Vlahović imao je karatak verbalni sukob sa igračem iz Albanije Ernestom Mucijem

Izvor: Screenshot/Twitter/@BalkanFutbolu

Bešiktaš se sastao sa Trabzonom u osmom kolu turske lige, a Dušan Vlahović nije uspio da nastavi seriju mečeva i postigne još jedan gol u dresu crno-bijelih iz Istanbula. U susretu smo mogli da vidimo i kratak konflikt srpskog fudbalera sa igračem iz Albanije Ernesom Mucijem, ali situacija nije eskalirala dalje od verbalne.

Dušan Vlahović je u jednom od dodira sa loptom bio pored aut-linije, a onda je odbrambeni igrač domaćina Vagner Pina loptu izbacio u aut. Na snimku se može vidjeti kako Ernes Muci prolazi pored Srbina, a vrlo moguće i da je srpski fudbaler čuo nešto što nije želio pošto je uslijedila burna reakcija. Krenuo je ka fudbaleru iz Albanije, ali se između njih prepriječio Pina i tako se čitava situacija svela samo na malo žustriju verbalnu komunikaciju.

Pogledajte situaciju u kojoj se Vlahović sukobio sa Albancem:

| Ernest Muci & Dusan Vlahovic, son yıllarda Balkanlar'ın özeti gibi. Arnavutluk ve Sırbistan arasında bitmeyen gerilim. https://t.co/Nm9FUohAj1 — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu)October 20, 2026

Kad je u pitanju sam meč, Trabzon je bio više nego ubjedljiv rezultatski, ali je Bešiktaš bio tim koji je imao veći posjed lopte tokom čitavog susreta. Mučio se crno-bijeli tim i nije uspio da se suprotstavi. Najprije je Ozan Tufan pogodio u 21. minutu za vođstvo, a onda je pečat ostavio i legendarni Mohamed Salah u 71. minutu.

Bešiktaš je imao šanse, čak 19 šuteva koji su možda mogli da promijene ishod meča, ali to, ipak, nismo vidjeli. Onana je na golu bio više nego siguran, pa je poslije meča s pravom ponio titulu najboljeg igrača susreta.

Vlahović igra sjajno u Bešiktašu

Bivši fudbaler Juventusa Dušan Vlahović nastavlja da briljira u dresu Bešiktaša! Srpski napadač je za kratko vrijeme ispisao istoriju crno-bijelih iz Istanbula, a golom protiv Kodžaelispora nastavio je impresivan niz. Vlahović je precizno izveo penal u 31. minutu i tako svom timu donio prednost, ali to nije bilo ono najvažnije.

Srpski fudbaler može da se pohvali učinkom kakav se u klubu nije vidio od sezone 2000/01 i Paskala Nume. Postao je prvi igrač koji je u debitantskoj sezoni vezao četiri utakmice na kojima je postigao najmanje jedan gol, čime je još jednom potvrdio da se odlično uklopio u novu sredinu. Njegov golgeterski niz počeo je na impresivan način, pošto je odmah na startu postigao het-trik protiv Čoruma. Potom je tresao mrežu i protiv Fenerbahčea, pa Ameda, a zatim je nadmudrio i Serhata Oztašdelena na golu Kodžaelispora.