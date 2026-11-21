Meksičke snage bezbjednosti uhapsile su jednog od najtraženijih narko-bosova na svijetu, Fausta Isidra Mesu Floresa, poznatog kao "El Čapo Isidro".
Meksičke vojne snage uhapsile su jednog od najtraženijih osumnjičenih narko-bosova, Fausta Isidra Mesu Floresa, poznatog kao "El Čapo Isidro", kao i još dvojicu vođa njegove organizacije za trgovinu drogom, tokom velike operacije sprovedene u petak uveče u saveznoj državi Sinaloa, saopštio je u subotu ujutru meksički ministar bezbjednosti, prenosi Rojters.
El Čapo Isidro nalazio se na FBI listi deset najtraženijih bjegunaca. Prema podacima američkog Stejt departmenta, on i njegova kriminalna organizacija više od 20 godina krijumčarili su ogromne količine heroina, metamfetamina, kokaina i marihuane u Sjedinjene Američke Države.
Smatran je jednim od vođa kartela Beltran Lejva, koji je, prema izvještajima, bio u savezu sa frakcijom Los Majos koja djeluje u okviru moćnog kartela Sinaloa.
Oružani sukobi nakon hapšenja
Vojna operacija sprovedena u noći između petka i subote izazvala je talas nasilja u saveznoj državi Sinaloa, uključujući oružane sukobe između meksičkih snaga bezbjednosti i pripadnika kartela, koji su u pojedinim oblastima postavili zapaljene barikade na putevima.
Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo.(a) “Chapo Isidro”, cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I.La operación para estas detenciones, fue realizada por fuerzas militares de élite, las que una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en 3 fases, de la forma siguiente:Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención.Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas.Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes.Derivado de esta detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población.#NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional— @Defensamx (@Defensamx1)November 21, 2026
Meksičko Ministarstvo odbrane saopštilo je na društvenoj mreži Iks da su hapšenje izvele specijalne jedinice vojske i Nacionalne garde, uz koordinaciju obaveštajnih službi Meksika i Sjedinjenih Američkih Država.
Ministarstvo je navelo da su pripadnici kartela postavili blokade na putevima u okolnim opštinama, ali da su snage bezbjednosti, zajedno sa lokalnim vlastima, raspoređene kako bi ih uklonile.
La ciudad de Los Mochis se cubre de humo tras registrarse incendios en distintos puntos, en medio de los hechos de violencia reportados en Guasave, Sinaloa. https://t.co/b8iCTbtxq8— Azucena Uresti (@azucenau)November 21, 2026
Helikopteri otvorili vatru, stanovnici bježali u zaklon
Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama iz grada Gvasave, u saveznoj državi Sinaloa, gdje je El Čapo Isidro uhapšen u petak uveče, vide se helikopteri meksičkih snaga bezbjednosti kako otvaraju vatru na ciljeve na zemlji.
Snimci prikazuju i uspaničene stanovnike koji pokušavaju da pronađu zaklon tokom bejzbol utakmice, dok su se drugi skrivali na noćnoj pijaci kako bi se zaštitili od nasilja.
#ÚLTIMAHORA | "Las balaceras no cesan": el periodista Sergio Lozano, explica que los enfrentamientos en Guasave, Sinaloa continúan, mientras que algunos ciudadanos están resguardados en un campo de béisbol. #FórmulaNoticias con Juan Pablo Pérez Díaz (@perezdiazmx) https://t.co/hhDHJY3yxt— Grupo Fórmula (@Radio_Formula)November 21, 2026
Hapšenje El Čapa Isidra uslijedilo je nakon niza akcija u kojima su meksičke vlasti uhapsile ili ubile više visokorangiranih osumnjičenih trgovaca drogom, u trenutku kada se zemlja suočava sa sve većim pritiskom Vašingtona.
Tramp prijetio vojnom intervencijom u Meksiku
Američki predsjednik Donald Tramp više puta je prijetio da će Sjedinjene Američke Države jednostrano sprovesti vojne operacije na teritoriji Meksika ukoliko administracija meksičke predsednice Klaudije Šejnbaum ne preduzme odlučnije mjere u borbi protiv narko-kartela.
Bijela kuća, američki Stejt department i Federalni istražni biro (FBI) nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar povodom hapšenja.