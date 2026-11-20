Demba Sek se vratio treninzima sa Partizanom, što je odlična vijest pred meč protiv IMT-a.

Izvor: MN Press

Demba Sek je ponovo trenirao sa ekipom Partizana, što je dobra vijest za crno-bijele pred nastavak sezone. Kako saznaje Meridian sport, Senegalac se u petak ujutru priključio saigračima i odradio trening bez ograničenja.

Sek je prethodnih dana bio van trenažnog procesa zbog problema koji je obnovio tokom gostovanja Partizana u Solunu. Insistirao je da nastupi protiv PAOK-a, a nakon što je postigao gol, osjetio je bol zbog kojeg je na poluvremenu morao da napusti teren.

Ipak, ispostavilo se da povreda nije ostavila ozbiljnije posljedice. Nakon nekoliko dana pauze, jedan od važnijih igrača crno-bijelih ponovo je radio punim intenzitetom sa ostatkom ekipe.

Prema informacijama Sek bi, ukoliko sve bude išlo prema planu, već u nedjelju mogao da bude u konkurenciji za utakmicu protiv IMT-a. Još nije poznato da li će meč početi sa klupe ili će se naći u startnoj postavi, pošto stručni štab neće željeti da rizikuje sa Senegalcem nakon nedavnih problema.

Duel Partizana i IMT-a zakazan je za nedjelju od 15 časova.

Šta je rekao Aleksandar Stanojević?

Tik poslije utakmice u Solunu, Stanojević je otkrio šta se dogosilo na terenu: "Dobili smo informaciju da je zdrav, da je spreman, trenirao je normalno dva dana, želio je da igra i insistirao je da igra. Malo smo razočarani da mu se obnovi povreda, to je neozbiljno, ali sačekaćemo da vidimo snimak", kazao je trener crno-bijelih Aleksandar Stanojević.

Do kraja jesenjeg dijela šampiona, Partizan će odigrati još samo tri utakmice. Već ovog vikenda gostuje IMT-u, a potom ima mečeve sa dva Radnička. Prvo će 28. novembra u Humskoj gostovati Niš, dok će 6. decembra Partizan u Kragujevac.

U ovom trenutku Partizan je tek na 10. mjestu Superlige sa 17 bodova iz 15 utakmica.