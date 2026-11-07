Luka Modrić ne razmišlja o kraju karijere i planira da igra dok osjeća strast prema fudbalu. Njegova ljubav prema igri i timu iz Milana ostaje snažna.

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Luka Modrić još ne razmišlja o završetku fudbalske karijere. Iako je ušao u poznije igračke godine, hrvatski vezista ne gubi motivaciju, a poručuje da će igrati sve dok bude osjećao da ima snage, ambicije i ljubavi prema fudbalu. Njegove riječi nagovještavaju da ni sezona 2026/27 ne mora da bude posljednja u njegovoj karijeri.

Modrić je prošlog ljeta, poslije pregovora sa Milanom, odlučio da produži saradnju sa italijanskim klubom na još jednu sezonu. Važnu ulogu u tome imao je i trener Ruben Amorim, koji je želio da hrvatski kapiten ostane i pomogne u izgradnji ekipe. Modrić je u međuvremenu potvrdio i da nastavlja da igra za reprezentaciju Hrvatske, pa je jasno da još nije spreman da se oprosti od fudbala.

U razgovoru za magazin "SportWeek", iskusni vezista otvoreno je govorio o budućnosti i razlozima zbog kojih i dalje želi da bude na terenu.

"Osjećam se dobro i još imam strast, ambiciju i snagu. Dok god se budem tako osjećao, želim da nastavim da igram. U Milanu me vole, a ja i dalje volim fudbal. Ovog ljeta nisam imao nikakve dileme poslije razgovora sa Amorimom i ljudima iz kluba. Željeli su da ostanem, a meni je bilo važno samo da osjetim da sam poželjan. Milan je moj tim i želim da pomognem mlađim igračima da napreduju", poručio je Modrić.

Modrić veruje u Milan i borbu za titulu

Hrvatski fudbaler osvrnuo se i na pobjedu u gradskom derbiju, istakavši da je ekipa pokazala napredak i da bi, uz veću konstantnost, mogla da se uključi u borbu za šampionski trofej.

"Bila je to fantastična pobjeda i mislim da smo odigrali najbolju utakmicu ove sezone. Zaslužili smo ta tri boda, koja su nam bila veoma potrebna, kako zbog morala, tako i zbog samopouzdanja. Napredujemo kao tim i, ako uspijemo da izbjegnemo padove u formi koji mogu da se dogode tokom sezone, imaćemo priliku da se borimo za titulu, što je i dalje naš cilj", rekao je Modrić.

Dodao je da ekipa sve bolje sprovodi zamisli trenera i da joj podrška sa tribina mnogo znači.

"Sve bolje sprovodimo trenerove ideje, idemo u pravom smjeru, a naš stadion nas nosi. Navijači Milana su nevjerovatni", istakao je hrvatski vezista.

(MONDO)