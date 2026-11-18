Fudbalski savez Srbije (FSS) objavio dopis UEFA i FIFA povodom aktuelne situacije u srpskom fudbalu.

Izvor: MN Press

Supervizori iz UEFA i FIFA stigli su prošle nedelje u Srbiju kako bi intervenisali u Fudbalskom savezu Srbije (FSS), koji više nema predsjednika, rukovodstvo ili Skupštinu, a gdje će u narednim mjesecima raditi na tome da se stvore uslovi za demokratske i fer izbore od pročeća.

Tim povodom FSS se danas oglasio i prenio koje su ključne odluke u zajedničkom dopisu UEFA i FIFA, a koje treba da se usvoje do 18. januara 2027. godine. Saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Fudbalski savez Srbije obratio se ranije rukovodstvu FIFA i UEFA, a pošto izborni proces na nivou Saveza nije uspio da se završi od juna 2026. godine. Odeljenja FIFA i UEFA nadležna za pravne poslove i za dobro upravljanje definisala je mjere i pravni okvir za upravljanje Savezom, do okončanja novog izbornog procesa".

"Ovo su ključne odluke koje su navedene u zajedničkom dopisu FIFA i UEFA, čiji je Fudbalski savez Srbije član, a koje su potpisali generalni sekretar FIFA Matias Grafstrom i generalni sekretar UEFA Teodor Teodoridis", navodi se i dodaje sledeće.

Šta traže UEFA i FIFA?

"Do 1. decembra 2026. godine, FIFA i UEFA dostaviće FSS-u predlog izmjena i dopuna Statuta, koje organi FSS treba da usvoje do 18. januara 2027. godine, a kojima će se:

obezbijediti jasan i nedvosmislen pravni osnov za nove izbore;

jasno predvidjeti rešenja za slučajeve kada se izborni proces ne može okončati, uključujući situacije kada nema kandidatura za organe Saveza

pojasniti sva eventualne nejasnoće u vezi upravljanja i donošenja odluka u FSS.

"Odmah po usvajanju izmena i dopuna Statuta, a najkasnije 25. januara, organi FSS doneće odluku o raspisivanju opštih izbora na svim nivoima. FIFA i i UEFA imenovaće u najkraćem roku tim za monitoring sačinjen od uglednih internacionalnih stručnjaka za pravo i dobro upravljanje u fudbalu koji će:

nadgledati sprovođenje navedenih mjera i izbornog procesa do njegovog okončanja;

biti u stalnoj komunikaciji i pružati potrebne preporuke i uputstva u vezi sa realizacijom mjera, sprovođenjem izbornog procesa i tekućim upravljanjem statutarnim organima i telima FSS, koja će u okviru svoje nadležnosti funkcionisati do izbora novih statutarnih organa, u skladu sa zajedničkim tumačenjem FIFA i UEFA iznetom u ovom dopisu;

biti u stalnoj komunikaciji sa svim važnim činiocima odnosno članovima koji imaju predstavnike u Skupštini FSS, a u vezi sa realizacijom navednih mjera i sprovođenjem izbornog procesa.

"U dopisu je navedeno da u slučaju da se ove mjere ne realizuju u skladu sa navedenom dinamikom, FIFA i UEFA će u skladu sa Statutom FIFA, pokrenuti proceduru uvođenja Komiteta za normalizaciju, koji bi samostalno upravljao Savezom do okončanja novog izbornog procesa, sproveo navedene mjere i izborni proces".

"U skladu sa ovim dopisom i nedvosmislenim tumačenjima pravnih okvira od strane FIFA i UEFA, statutarni organi Saveza pokrenuće potrebne procedure za realizaciju svih navedenih mjera".