Snažno nevrijeme pogodilo Beograd, brojne ulice su poplavljene.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Snažan pljusak praćen olujnim udarima vetra i grmljavinom pogodio je danas Beograd nešto prije 15 časova, a kiša i dalje intenzivno pada. Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) izdalo je hitno upozorenje svim vozačima zbog nevremena, a radarski snimci najavljuju nastavak padavina u toku večeri i noći srede na četvrtak.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci nevremena u Beogradu. Kako se može vidjeti na snimcima sa "Instagram" stranice, brojne ulice u centru i širem centru prijestonice Srbije su pod vodom.

Saobraćaj je vrlo otežan skoro dva puna sata zbog čega je MUP upozorio sve vozače da vode posebno računa ako tek kreću na put. Voda je u pojedinim ulicama prilično otežan, saobraćaj jedva funkcioniše.

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