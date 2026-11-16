Vensan Kompani se vratio na teren nakon kolapsa, vodeći trening Bajerna i radujući svoje igrače. Njegov povratak donosi novu energiju timu.

Izvor: Heiko Blatterspiel / imago sportfotodienst / Profimedia

Trener Bajerna Vensan Kompani (40) vratio se u trening-centar i vodio trening svog tima, 24 dana nakon što je na istom mjestu kolabirao od prvih simptoma meningitisa.

Svi u Bajernu su se obradovali dolasku požrtvovanog Belgijanca, koji je nedjeljama radio uprkos tome što se osjećao loše i zato završio u bolnici, u veoma lošem stanju.

Novinari "Bilda" su uočili šefa stručnog štaba Bajerna kako u 14.07 časova, u pratnji fizioterapeuta Gerija Hofmana (65), izlazi iz zgrade za prvotimce i stupa na teren. "Na svježih 11 stepeni u Minhenu, Belgijanac je nosio debelu jaknu. Ispod nje mu je lijeva ruka bila u povezu, jer je prilikom teškog pada nakon kolapsa iščašio rame."

Kompani je bio odlično raspoložen i razmjenjivao je šale sa svojim pomoćnikom Aronom Danksom, koji je vodio ekipu tokom odsustva šefa struke.

Belgijanac je radio sa igračima koji nisu u reprezentacijama i sa onima koji se oporavljaju od povreda, poput Džamala Musijale (pucanje mišićnih vlakana u butini) i Luisa Dijaza (oporavak poslije teže rupture mišića butine).

Uz njih i igrače koji nemaju reprezentativne obaveze, Svena Ulrajha i Sašu Boja, na Kompanijevom povratničkom treningu učestvovali su i brojni talenti iz drugog tima Bajerna, poput 19-godišnjeg napadača Noe Kođo-Evore.

Danima bio u bolnici na oporavku

Kompani je prvi put stao na teren od kada je dramatično kolabirao. U Bajernov kompleks u Zebener štraseu hitno je sletio helikopter, poslije čega je Belgijanac transportovan u bolnicu.

Kompani se 23. oktobra srušio na Bajernovom trening-terenu dok je posmatrao trening U23 ekipe. Poslije šest dana provedenih u bolnici, ljekari su mu, uz medikamentoznu terapiju, prepisali strogo mirovanje kod kuće. Zbog toga su njegov stručni štab i ekipa dobili instrukcije da sa njim u početku uopšte ne razgovaraju o fudbalu.

Nedjelju i po dana poslije kolapsa, trener je konačno mogao da se vrati u Bajernov centar, a sada i da prvi put ponovo vodi trening na terenu. To ujedno znači da će Kompani na narednoj utakmici Bajerna, u petak (20.30) kod kuće protiv Kelna u Bundesligi, ponovo stajati pored aut-linije – a dan ranije će na konferenciji za medije odgovarati na pitanja novinara.