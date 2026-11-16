Eurodizel će biti jeftiniji tri centa po litru, dok će cijena lož ulja biti niža pet centi.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Sve vrste goriva u Crnoj Gori od sjutra, 17. novembra, biće jeftinije, pa će litar eurosupera 95 koštati 1,63 eura, eurosupera 98 1,66 eura, eurodizela 1,92 eura, a lož ulja 1,85 eura, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Prema novom obračunu maksimalnih maloprodajnih cijena, eurosuper 98 pojeftiniće sedam centi, koliko će biti niža i cijena eurosupera 95.

Eurodizel će biti jeftiniji tri centa po litru, dok će cijena lož ulja biti niža pet centi.

Iz Ministarstva su saopštili da je obračun izvršen u skladu sa važećom uredbom, uz primjenu odluke Vlade o smanjenju akcize na eurodizel.

„Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena izvršen je u skladu sa Uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata, uz primjenu Odluke o umanjenju iznosa akcize na gasna ulja, koju je Vlada Crne Gore donijela na današnjoj sjednici, 16. novembra 2026. godine, a kojom je iznos akcize na eurodizel umanjen za pet odsto“, navodi se u saopštenju.

Nove cijene primjenjivaće se od 17. do 23. novembra.

„Naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena biće izvršen 23. novembra 2026. godine, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 24. novembra 2026. godine“, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva.