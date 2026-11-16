Voditeljka Jovana Joksimović dala je otkaz u agenciji Tanjug

Izvor: Damir Dervišagić

Direktorka i glavna urednica novinske agencije Tanjug Jovana Joksimović podnijela je ostavku i napušta agenciju i televiziju Tanjug.

Joksimović je za "Vreme“ potvrdila da i dalje ostaje na televiziji K1, gdje vodi jutarnji program.

Jovana Joksimović je odluku da napušta Tanjug saopštila u oproštajnom mejlu zaposlenima, prenijelo je „Vreme“. Kako navodi, o odluci je već obavijestila većinske vlasnike

Vidi opis Jovana Joksimović dala otkaz u Tanjugu: Zaposlenima saopštila odluku mejlom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: K1 printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: K1 printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: K1 printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Printscreen Prva tv Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Damir Dervišagić Br. slika: 7 7 / 7

"Novinska agencija, kao i televizija, zahtijeva potpunu posvećenost – dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u nedelji. Takav život živjela sam punih šest godina, zajedno sa cijelim svojim timom“, napisala je Joksimović.

Podsjeća da je paralelno vodila i jutarnji program na K1, te da je došao trenutak kada mora da napravi izbor i od nečega odustane.

Zaposlenima se zahvalila "na povjerenju, zajedničkim uspjesima i istrajnosti“, kao i na tome što su "Tanjug oživjeli i modernizovali“. Šest godina na čelu agencije opisala je kao najteže, ali i najznačajnije u svojoj karijeri.

U mejlu se navodi i da će zaposleni nastaviti da rade "sa novim direktorom i glavnim urednikom“, ali ime nije navedeno.

Mediji su ranije danas prenijeli da smijenjena urednica RTS-a Nikolina Rakić prelazi na Tanjug. Nikolinu Rakić je smijenila bivša generalna direktorka RTS-a Manja Grčić, neposredno prije nego što će i sama podnijeti ostavku. Inače, Manja Grčić je do jula mjeseca imala vlasnički udio u Tanjugu.

(N1, MONDO)