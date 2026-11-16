Voditeljka Jovana Joksimović dala je otkaz u agenciji Tanjug
Direktorka i glavna urednica novinske agencije Tanjug Jovana Joksimović podnijela je ostavku i napušta agenciju i televiziju Tanjug.
Joksimović je za "Vreme“ potvrdila da i dalje ostaje na televiziji K1, gdje vodi jutarnji program.
Jovana Joksimović je odluku da napušta Tanjug saopštila u oproštajnom mejlu zaposlenima, prenijelo je „Vreme“. Kako navodi, o odluci je već obavijestila većinske vlasnike
"Novinska agencija, kao i televizija, zahtijeva potpunu posvećenost – dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u nedelji. Takav život živjela sam punih šest godina, zajedno sa cijelim svojim timom“, napisala je Joksimović.
Podsjeća da je paralelno vodila i jutarnji program na K1, te da je došao trenutak kada mora da napravi izbor i od nečega odustane.
Zaposlenima se zahvalila "na povjerenju, zajedničkim uspjesima i istrajnosti“, kao i na tome što su "Tanjug oživjeli i modernizovali“. Šest godina na čelu agencije opisala je kao najteže, ali i najznačajnije u svojoj karijeri.
U mejlu se navodi i da će zaposleni nastaviti da rade "sa novim direktorom i glavnim urednikom“, ali ime nije navedeno.
Mediji su ranije danas prenijeli da smijenjena urednica RTS-a Nikolina Rakić prelazi na Tanjug. Nikolinu Rakić je smijenila bivša generalna direktorka RTS-a Manja Grčić, neposredno prije nego što će i sama podnijeti ostavku. Inače, Manja Grčić je do jula mjeseca imala vlasnički udio u Tanjugu.
(N1, MONDO)