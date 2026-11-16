Farska Ostrva sada pišu istoriju i u fudbalu. Završila je ova selekcija bez poraza u Ligi nacija i sada može i u viši rang.

Izvor: Šimánek Vít / ČTK / Profimedia

Već smo navikli da Farska ostrva prave čuda u muškom i ženskom rukometu, ali sada su napravili čudo i u fudbalu. Pobjedom nad Moldavijom 1:0 (1:0) ova selekcija je završila Ligu nacija bez poraza!

Na ovom meču Samuelsen je u 24. minutu dao gol za 1:0 i do kraja meča je taj rezultat ostao na snazi. Grupnu fazu u Ligi C Lige nacija Farska ostrva završila su na drugom mjestu iza Slovačke i igraće u baražu za ulazak u Ligu B, tj. drugi rang takmičenja.

Jedna pobjeda, ali bez poraza

Zanimljivo je da su Farska Ostrva ostala bez poraza, ali samo ovu utakmicu su dobila. Direktno su igrali sa Moldavijom za šansu da se takmiče u baražu i pobijedili su. Prije toga su u Ligi nacija prvo igrali 1:1 redom sa Kazahstanom, Moldavijom i Slovačkom, zatim 2:2 sa Slovačkom i Kazahstanom.

Zapravo više od godinu dana nemaju Farska Ostrva poraz u zvaničnom meču. Dakle ako se ne računa Baltički kup, prijateljski turnir gde ih je Estonija pobijedila 1:0 sredinom godine zapravo poslednji poraz u zvaničnim mečevima bila je utakmica protiv Hrvatske 14. novembra 2025. Tu su poraženi 3:1 na gostovanju, a i tu su poveli.

A ko igra?

Farska Ostrva su zapravo dio Danske sa posebnom autonomijom, pa kao i Grenland imaju reprezentacije u nekim sportovima. Što se tiče reprezentacije prilično je - domaća.

Veliki dio igrača igra u domaćim klubovima, ostatak je uglavnom u Norveškoj, Švedskoj, Danskoj i na Islandu, ali tu su i Samuel Čukvudi koji igra za austrijski Rid, Andrijas Edmundson iz Verone, Hanus Sorensen koji nastupa za Aluminij u Sloveniji, jedan igrač iz Kazahstana ali i Geza David Turi koji igra u engleskoj za niželigaša Grimzbi Taun.

(MONDO, N.L.)