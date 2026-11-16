"Nema tih para": Ćerka Ace Pejovića je budući hirurg, otkrio zašto neće ni da čuje da ocu radi korekcije na licu

Aco Pejović ne krije koliko je ponosan na svoje naslednice, a posebno ističe njihovo obrazovanje i posvećenost karijerama.

Izvor: MONDO

Aco Pejović iz braka sa suprugom Biljanom ima tri ćerke, Magdalenu, Mariju i Ivu. Pjevač je sada govorio o njihovom obrazovanju i uspjesima, a otkrio je i zbog čega srednja ćerka, koja se školuje za estetskog hirurga, ne želi da mu radi korekcije na licu.

"Najmlađa ćerka je trenutno student arhitekture. Starije dvije su već završile, najstarija je završila dva mastera, a srednja je četvrta godina specijalizacije rekonstruktivne i estetske hirurgije", otkrio je pjevač.

Ćerka neće da mu radi estetske korekcije

U daljem razgovoru je otkrio i zanimljiv detalj o srednjoj ćerki Mariji, koja je na četvrtoj godini specijalizacije rekonstruktivne i estetske hirurgije. Iako bi mnogi pomislili da će upravo ona biti zadužena za eventualne očevе korekcije, pjevač kaže da njegova naslednica za sada ne želi da preuzme takvu odgovornost.

"S obzirom na to da ona zna kakav sam ja, ako mi bilo šta uradi, a ne bude kako treba, kakav sam ja nervčik, rekla mi je: 'Vidi, ne bih ti ja radila, ne postoje pare. Mogu samo da asistiram i da gledam.' Naravno da to neće biti tako kad dođe vrijeme, ako bude trebalo nešto da radi, ona će raditi, ali ja je razumijem. Ona je sjajna, radi savjesno svoj posao", rekao je Aco Pejović.

O vaspitanju djece

Pjevač se osvrnuo i na vaspitanje naslednica, ističući da su on i supruga Biljana od početka nastojali da sa njima izgrade iskren odnos i da im kroz razgovor pomognu da se suoče sa svim životnim situacijama.

"S djecom moraš razgovarati ozbiljno. I o problemima, i o uspjesima, i o svemu u životu. Mi smo se trudili, s djecom samo treba biti iskren i sve probleme rješavati u kući. Sve što se sakrije, sve što se taji, sve što se ne izgovori, mislim da nema svrhe. Pravo rješenje je razgovarati, samo razgovarati. Ako problemi postoje, a ako ne postoje, i tada treba razgovarati o nekim problemima koji će možda naići kroz život", zaključio je Aco.

(Kurir/MONDO)