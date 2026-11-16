Policija je rasvijetlila dvije teške krađe počinjene u Šavniku, te pronašla dio otuđenih predmeta i uhapsila Lj.Z. zbog sumnje da je izvršio krivična djela na štetu dvije osobe
Kako navode, postupajući po prijavi od 06.11.2026., koja se odnosila na otuđenje više novih, neraspakovanih predmeta, među kojima su veš-mašina, zamrzivač i trimer, kao i po prijavi od 15.11.2026., kojom je prijavljeno da su obijena ulazna vrata jednog etno-muzeja u Šavniku, iz kojeg je otuđeno više različitih predmeta, policijski službenici preduzeli su niz operativno-taktičkih i istražnih mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja ovih krivičnih djela.
“Preduzetim aktivnostima policija je došla do saznanja koja ukazuju na sumnju da je navedena krivična djela izvršio Lj.Z., nakon čega je, postupajući po prethodno iniciranoj i pribavljenoj naredbi Osnovnog suda u Nikšiću, izvršen pretres stambenih prostorija koje koristi ova osoba. Tom prilikom pronađeni su predmeti za koje se sumnja da potiču iz navedenih krivičnih djela, a koji su privremeno oduzeti”, stoji u saopštenju.
Dodaju da, Lj.Z. je doveden u službene prostorije Stanice policije Šavnik, gdje je od njega prikupljeno obavještenje na zapisnik u vezi sa okolnostima izvršenja navedenih krivičnih djela.
Kako poručuju, o događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je naložio da se ova osoba uhapsi zbog sumnje da je počinio navedena krivična djela.
“Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, na dalju nadležnost”, zaključuje se u saopštenju.