Policija je rasvijetlila dvije teške krađe počinjene u Šavniku, te pronašla dio otuđenih predmeta i uhapsila Lj.Z. zbog sumnje da je izvršio krivična djela na štetu dvije osobe

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Kako navode, postupajući po prijavi od 06.11.2026., koja se odnosila na otuđenje više novih, neraspakovanih predmeta, među kojima su veš-mašina, zamrzivač i trimer, kao i po prijavi od 15.11.2026., kojom je prijavljeno da su obijena ulazna vrata jednog etno-muzeja u Šavniku, iz kojeg je otuđeno više različitih predmeta, policijski službenici preduzeli su niz operativno-taktičkih i istražnih mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja ovih krivičnih djela.

“Preduzetim aktivnostima policija je došla do saznanja koja ukazuju na sumnju da je navedena krivična djela izvršio Lj.Z., nakon čega je, postupajući po prethodno iniciranoj i pribavljenoj naredbi Osnovnog suda u Nikšiću, izvršen pretres stambenih prostorija koje koristi ova osoba. Tom prilikom pronađeni su predmeti za koje se sumnja da potiču iz navedenih krivičnih djela, a koji su privremeno oduzeti”, stoji u saopštenju.

Dodaju da, Lj.Z. je doveden u službene prostorije Stanice policije Šavnik, gdje je od njega prikupljeno obavještenje na zapisnik u vezi sa okolnostima izvršenja navedenih krivičnih djela.

Kako poručuju, o događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je naložio da se ova osoba uhapsi zbog sumnje da je počinio navedena krivična djela.

“Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, na dalju nadležnost”, zaključuje se u saopštenju.