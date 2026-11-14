Pariz pod pojačanim mjerama bezbjednosti: Zatvorena 21 stanica metroa, uhapšena neonacistkinja planirala pucnjavu

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

U Parizu je danas, na zahtjev Policijske prefekture, zatvorena 21 stanica metroa zbog bezbjednosnih mjera tokom masovnih protesta, dok nad gradom kruže helikopteri i dronovi. Francuske vlasti angažovale su oko 70.000 policajaca i žandarma širom zemlje.

Prema informacijama pariskog prevoznika RATP, dvije stanice zatvorene su u 10 časova, a još 19 u 11 časova. Ponovno otvaranje biće moguće tek uz odobrenje Policijske prefekture.

U Parizu se očekuje između 30.000 i 60.000 demonstranata, dok su širom Francuske najavljeni protestni skupovi i marševi. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, planirano je između 50 i 60 protestnih okupljanja.

Izvor: Wu Huiwo / Xinhua News / Profimedia

Protesti su usmjereni na više društvenih i političkih pitanja, uključujući rast troškova života, zaštitu djece od nasilja i seksualnog zlostavljanja, kao i protivljenje novom zakonskom prijedlogu koji bi policajcima omogućio pretpostavku legitimne samoodbrane u slučaju upotrebe vatrenog oružja.

Protivnici ovog prijedloga smatraju da bi takvo rješenje otežalo pozivanje policajaca na odgovornost zbog eventualne prekomjerne upotrebe sile. Njegovi zagovornici, među kojima je i stranka Nacionalno okupljanje Marin le Pen, tvrde da je potrebno spriječiti automatsko sumnjičenje policajaca za nesrazmjernu upotrebu sile.

Uhapšena neonacistička aktivistkinja koja je prijetila pucnjavom u Parizu

Dodatne bezbjednosne mjere dolaze i nakon što su španske vlasti uhapsile Isabel Medinu Peraltu, portparolku neonacističke organizacije "Nukleo nasional", koja je, prema navodima iz policijske istrage, razmatrala odlazak u Pariz kako bi pucala na demonstrante.

List "Pais" objavio je da je policija u njenoj kući u mjestu Pinto, nedaleko od Madrida, pronašla 13 komada dugog vatrenog oružja, među kojima je deset pušaka i tri sačmarice, kao i tri pištolja i desetine kutija municije.

Pronađeni su i predmeti sa nacističkim obilježjima, uključujući skulpturu Adolfa Hitlera, zastavu sa kukastim krstom, noževe sa nacističkim simbolima i dokument sa zakletvom Hitleru.

Prema dokumentaciji iz istrage do koje je došao "Pais", Peralta je u oktobru, komentarišući proteste i nemire u Parizu, izrazila žaljenje što ne može da otputuje u francusku prijestonicu zbog poslovnih obaveza.

"Ja, umjesto da uzmem R15 i odem da pucam, otvaram bar. Sa tri okvira, ubila bih 60 i možda bi to poslužilo kao primjer", navodno je rekla u jednoj od komunikacija koje su istražitelji analizirali.

Peralta je uhapšena 6. novembra, zajedno sa još 13 članova organizacije "Nukleo nasional", u policijskoj akciji sprovedenoj u više španskih pokrajina.

Grupa je predmet istrage zbog sumnje na podsticanje mržnje, nedozvoljeno udruživanje i nelegalno posjedovanje oružja. Istražitelji su, prema pisanju španskih medija, ispitivali i njenu ulogu u organizovanju aktivnosti ove neonacističke grupe.

Prema izvještaju "Pais", sud u Španiji donio je i odluku o obustavljanju aktivnosti organizacije, zatvaranju njenih prostorija i blokiranju digitalnih sadržaja.