Granična policija je u mjestu Gubavač zaustavila kamion u kojem su pronađeni veća količina tekstilne robe i električnih aparata bez prateće dokumentacije.

Izvor: Uprava policije

Službenici Regionalnog centra granične policije „Sjever“ su u mjestu Gubavač, u opštini Bijelo Polje, zaustavili i kontrolisali teretno motorno vozilo marke „Renault“, u čijem se tovarnom prostoru nalazila veća količina tekstilne robe i električnih aparata.

“Vozilom je upravljao M. T. iz Bijelog Polja, dok se na mjestu suvozača nalazio N. B., takođe iz Bijelog Polja. Kontrolom je utvrđeno da navedena lica nijesu posjedovala prateću dokumentaciju za pronađenu robu, čiju su vrijednost službenici Uprave carina procijenili na 65.460 eura”, navodi policja.

Nakon prikupljenih obavještenja od navedenih lica, o utvrđenom činjeničnom stanju upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je naložio da se teretno motorno vozilo i roba oduzmu, kao i da se tužilaštvu podnese krivična prijava protiv M. T. i N. B. zbog sumnje da su počinili krivično djelo krijumčarenje i krivično djelo utaja poreza i doprinosa u pokušaju