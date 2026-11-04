Đovani Malago postao je protivkandidat Adrijanu Galijaniju za predsjednika Fudbalskog saveza Italije. Izbori su zakazani za 14. decembar.

Izvor: Instagram/acmonza

Poznati italijanski sportski funkcioner Đovani Malago (67) biće protivkandidat slavnom Adrijanu Galijaniju (82) u borbi za mjesto predsjednika Fudbalskog saveza Italije.

Malago je zvanično dobio potrebnu podršku klubova za kandidaturu, i 14. decembra će na izborima između njega i Galijanija biti izabran novi predsjednik FS Italije.

U junu je Malago pobijedio tadašnjeg protivkandidata Đankarla Abatea sa osvojenih 68,58 odsto glasova, međutim, ti izbori proglašeni su nevažećim pošto je otkriveno da Malago tehnički nije ispunjavao uslove za kandidaturu jer u tom trenutku nije bio registrovani član FS Italije, s obzirom na to da je došao iz Italijanskog olimpijskog komiteta.

Zbog toga je FS Italije 6. oktobra dobio privremenog predsjednika, za kog je imenovan baš Malago.

Galijani je još ranije predao kandidaturu za predsjednika, uz podršku njegovog bivšeg kluba Milana, ali i Intera, Atalante, Koma i drugih.

Ko je Adrijano Galijani?

Adrijano Galijani (rođen 30. jula 1944. u Monci) je legendarni italijanski fudbalski funkcioner i političar, najpoznatiji kao dugogodišnji izvršni direktor i potpredsjednik FK Milan tokom ere Silvija Berluskonija. Smatra se jednim od najuspješnijih i najuticajnijih fudbalskih operativaca svih vremena.

Kao Berluskonijeva desna ruka, vodio je Milan pune 31 godine. U tom periodu klub je osvojio čak 29 trofeja, uključujući 5 titula Lige šampiona, 8 Skudeta (titula prvaka Italije) i 3 svjetske/interkontinentalne klupske titule, predvodeći timove koje su sa klupe vodili Arigo Saki, Fabio Kapelo i Karlo Anćeloti.

Važio je za jednog od najlukavijih pregovarača u istoriji prelaznih rokova. Nadimak je stekao zbog strategije da čeka sam finiš prelaznog roka (posljednje dane avgusta ili januara) i da tada, koristeći pritisak i nestrpljenje rivala, dovede zvučna pojačanja besplatno ili za djelić njihove stvarne cijene (poput dolazaka Zlatana Ibrahimovića, Robinja, Ronalda ili razmjene Pirlo–Sedorf).

Nakon prodaje Milana 2017. godine, Galijani i Berluskoni su 2018. kupili klub iz njihovog rodnog kraja, AC Moncu. Za samo četiri godine uspjeli su da klub iz Serije C prvi put u njegovoj stogodišnjoj istoriji uvedu u Seriju A i tamo ga stabilizuju.

Ko je Đovani Malago?

Đovani Malago (rođen 13. marta 1959. u Rimu) je italijanski preduzetnik i sportski funkcioner, najpoznatiji kao predsjednik Italijanskog nacionalnog olimpijskog komiteta i jedna od najuticajnijih ličnosti u evropskom i svjetskom sportu. Na čelo Italijanskog nacionalnog olimpijskog komiteta izabran je u februaru 2013. godine, nakon čega je reizabran 2017. i 2021. godine. Pod njegovim mandatom Italija je ostvarila neke od svojih najuspješnijih olimpijskih nastupa, uključujući rekordnih 40 medalja na Ljetnjim olimpijskim igrama u Tokiju.

Malago je imenovan i za predsjednika Organizacionog odbora Zimskih olimpijskih i paraolimpijskih igara Milano–Kortina 2026. godine (Fondazione Milano Cortina 2026). Poslovnu karijeru gradio je u sektoru automobilske industrije i distribucije luksuznih vozila (kroz kompaniju "Samocar", zastupnika za Ferari i Maserati). Od 1997. do 2017. bio je predsjednik jednog od najprestižnijih rimskih sportskih klubova, "Circolo Canottieri Aniene".