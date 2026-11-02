Legende Partizana traže odgovornost od rukovodstva kluba, optužujući ih za kršenje Statuta i lošu sportsku politiku. Evo šta traže iz Apela za spas Partizana.

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Apel za spas Partizana ponovo se oglasio zbog situacije u Humskoj, reagujući ubrzo posle reakcija Ivana Golca i Vladimira Stojkovića. Iz Apela za spas Partizana, koji čine brojne legende crno-bijelih, zahtevaju da cjelokupno rukovodstvo kluba podnese neopozive ostavke.

U saopštenju koje je prosleđeno redakcijama, navodi se da smatraju da je aktuelna uprava došla na vlast na "nedemokratski i protivzakonit način", uz kršenje Statuta kluba i Zakona o sportu. Posebno osporavaju izbor Rasima Ljajića za predsjednika, dovodeći u pitanje njegovu stranačku funkciju i odnos prema obavezama u klubu. Kritikuju i imenovanje Danka Lazovića za generalnog direktora, tvrdeći da su pravila promijenjena kako bi mu se omogućilo da preuzme tu funkciju uprkos "nedostatku visokog obrazovanja".

Nezadovoljni su sportskim rezultatima, izostankom plasmana u ligašku fazu evropskih takmičenja i zapostavljanjem omladinske škole u korist dovođenja stranih fudbalera, dok takođe smatraju da rukovodstvo ne može da pripisuje sebi zasluge za finansijsku konsolidaciju jer je država obezbijedila oko 20 miliona eura pomoći klubu.

Traže formiranje legitimnih klupskih institucija, izbor stručnih i obrazovanih ljudi i odgovorno upravljanje Partizanom, bez političkih uticaja i ličnih interesa.

Šta piše u saopštenju Apela za spas Partizana?

"U trenutku kada se u Srbiji odvijaju istorijske promjene, za koje vjerujemo da će našoj djeci donijeti bolje i pravednije sjutra, FK Partizan ne smije ostati zarobljen u sistemu neodgovornosti, političkih uticaja i ličnih interesa. Niko nema pravo da se iza imena Partizana krije od odgovornosti za način na koji je došao na vlast i za rezultate koje je ostvario. Zato mi, bivši igrači, treneri i sportski radnici okupljeni oko Apela za spas FK Partizan, pozivamo cjelokupno rukovodstvo kluba da podnese neopozive ostavke.

Aktuelno rukovodstvo došlo je na čelo Partizana pod krajnje spornim okolnostima, na način koji smatramo nedemokratskim, vaninstitucionalnim i protivnim Statutu kluba i Zakonu o sportu Republike Srbije.

Prethodni Statut jasno je propisivao da novi saziv Skupštine bira prethodni, dok je pravo izmjene Statuta pripadalo isključivo Skupštini. Privremeni organ nije imao jasno definisana ovlašćenja da preuzme njenu ulogu, mijenja Statut ili samostalno formira novu Skupštinu.

Po kom Statutu je izabrano rukovodstvo, ako je novi Statut usvojen upravo tog dana, a prema sopstvenim odredbama stupao na snagu tek osmog dana od objavljivanja? Ostaje ozbiljna sumnja da je rukovodstvo samo sebi kreiralo pravila po kojima je potom izabrano.

Posebno pitanje predstavlja izbor Rasima Ljajića za predsjednika kluba. Zakon o sportu zabranjuje članovima uprave sportskih organizacija istovremeno vršenje funkcija u organima političkih stranaka. Ljajić je ranije tvrdio da je svoju stranačku funkciju zamrznuo. Prema javno objavljenim informacijama, ostavku na mesto predsjednika Socijaldemokratske partije Srbije podnio je u prvoj polovini jula 2026. godine, a stranka je njegov odlazak potvrdila 2. avgusta 2026. godine. Njegovo ime nalazi se kao potpisnik finansijskog izvještaja stranke za 2025. godinu, u svojstvu ovlašćenog lica, sa datumom 4. avgust 2026. godine.

Rasim Ljajić je tokom predizborne kampanje igrao kolo i posjetio Šabački vašar, dok je Partizan prolazio kroz tešku rezultatsku krizu i tavorio pri dnu tabele. Smatramo nedopustivim da predsjednik kluba u takvim okolnostima učestvuje u vašarskim i stranačkim zabavama. Takvo ponašanje pokazuje neodgovoran odnos prema Partizanu i njegovim navijačima.

Ni kadrovska politika nije ništa manje sporna. Iz prethodnog Statuta uklonjena je odredba o posebnom utvrđivanju uslova za izbor generalnog direktora. Danko Lazović ima završenu srednju školu i završen UEFA kurs. UEFA kurs nije zamjena za visoko obrazovanje. Smatramo očiglednim da je Statut prilagođen kako bi Lazović sa takvim obrazovanjem mogao da bude imenovan za generalnog direktora, umjesto da se kandidat bira prema unaprijed utvrđenim stručnim uslovima. Neprihvatljivo je prilagođavati pravila pojedincima. Mi se zalažemo za ljude čije obrazovanje, stručnost i profesionalni kredibilitet odgovaraju odgovornosti koju preuzimaju.

Sportski rezultati najbolje oslikavaju posledice ovakvog upravljanja. Partizan se nije plasirao u ligašku fazu nijednog evropskog takmičenja, a trenutni plasman na tabeli jedan je od najgorih u istoriji kluba.

Istovremeno, omladinska škola, decenijama temelj sportskog i ekonomskog razvoja Partizana, potisnuta je u drugi plan. Umjesto sistematskog uvođenja sopstvene djece u prvi tim, angažuju se strani fudbaleri čiji kvalitet, doprinos i minutaža otvaraju ozbiljna pitanja. Ko odlučuje o tim transferima, preko kojih menadžerskih agencija se realizuju i čijim interesima služi takva sportska politika?

Rukovodstvo se pritom hvali finansijskom konsolidacijom i vraćanjem dugova, prećutkujući ključnu činjenicu: država Srbija obezbijedila je oko 20 miliona eura direktne i indirektne pomoći, uključujući sponzorske ugovore. Dugovi izmireni uz takvu pomoć nisu isključivo uspjeh rukovodstva. U tome su učestvovala javna sredstva, odnosno sredstva koja neposredno ili posredno pripadaju svim građanima Srbije. Primiti 20 miliona eura pomoći nije isto što i zaraditi 20 miliona eura sopstvenim poslovanjem. Finansijska konsolidacija znači stvoriti održiv klub, a ne zavisiti od države.

Sve navedeno slika je mnogo šireg problema: katastrofalnog stanja u srpskom fudbalu, u kojem se godinama zanemaruju institucije, stručnost, odgovornost i transparentnost.

Naš stav je jasan: Skupštinu i rukovodstvo FK Partizan postavila je bivša vlast. To smatramo očiglednim iz načina njihovog formiranja, koji, prema našem tumačenju, predstavlja kršenje Statuta kluba i zakona Republike Srbije. Takvo postupanje zahtijeva punu odgovornost svih koji su u njemu učestvovali.

Partizan nije ničija privatna svojina, politički plijen niti prostor za ostvarivanje pojedinačnih interesa. Partizan pripada generacijama koje su ga stvarale i navijačima koji su uz njega ostali i u najtežim trenucima.

Zato još jednom zahtijevamo da cjelokupno rukovodstvo FK Partizan preuzme odgovornost i podnese neopozive ostavke. Partizanu su potrebne legitimne institucije, obrazovani i stručni ljudi, jasna sportska strategija i odgovorno upravljanje. Partizan mora biti iznad svakog pojedinca, svake politike i svakog ličnog interesa", zaključuje se u saopštenju.