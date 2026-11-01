Arsenal je savladao Liverpul na Enfildu, ostvarivši prvu pobjedu u ovom hramu fudbala poslije 2012. godine. Već se nazire ko će se pre svih pitati za titulu, iako je tek počeo novembar.

Izvor: Gareth Fuller / PA Images / Profimedia

U derbiju 9. kola Premijer lige odigranom na Enfildu, Arsenal je savladao Liverpul 1:0 (1:0). Bila je to prva pobjeda "todbždija" u čuvenom fudbalskom hramu još od 2012. godine i nosi višestruki značaj.

Prije svega, gol Kaija Haverca u 16. minutu na asistenciju Deklana Rajsa bio je dovoljan za pobjedu jer je šampion pokazao izuzetnu čvrstinu, ne dopustivši domaćinu da izjednači uprkos čak 18 šuteva u drugom dijelu meča.

Bacio je trener Liverpula Andoni Iraiola sve u napad što je mogao, uveo je Dominika Soboslaja, Rija Ngumou, Luisa Kumasa i Viktora Munjoza, ali ništa nije vrijedilo. Blistala je odbrana prvaka Premijer lige, predvođena štoperskim tandemom Gabrijel - Ezri Konsa, uz veliki doprinos Rikarda Kalafiorija.

Naravno, srce i mozak gostiju bio je kapiten Deklan Rajs, a istakao se i golman David Raja, koji je sa nekoliko intervencija sačuvao svoj gol, trošio vrijeme i sačuvao trijumf svog tima.

Liverpul (4-2-3-1): Alison - Arauho (od 81' Munjoz), Žake, Van Dajk, Kerkez (od 81' Cimikas) - Mak Alister, Najoni (od 58' Soboslaj) - Barkola, Virc (od 81' Kaumas), Gakpo (od 67' Ngumoha) - Isak.

Arsenal (4-2-3-1): Raja - Timber, Konsa, Gabrijel, Kalafjori - Rajs, Gimaraeš (od 62' Luis-Skeli) - Madueke, Edegor (od 88' Merino), Colis (od 84' Hinkapije) -Haverc (od 84' Đekereš).

Arsenal će teško bilo ko zaustaviti

Arsenal je ovim uspjehom izbio na "plus 3" u odnosu na drugoplasirani Siti, koji će narednih nedelja (ili najkasnije - meseci) biti žestoko kažnjen i sigurno neće biti šampion Premijer lige ove sezone. U takvoj situacijji, jedini realni konkurent Arsenalu u ovom trenutku je Brajton, koji je drugoplasiran sa pet bodova više, dok je Čelsi već na velikih "minus 8". Tek ispod londonskog velikana je Liverpul, već predaleko od borbe za titulu...