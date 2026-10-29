Nikola Jović postigao je koš sa pola terena u pobjedi Majamija, ali trener ga drži na klupi.
Srpski reprezentativac Nikola Jović uspio je da postane "viralan" prethodne noći, baš kao i njegov saigrač iz reprezentacije i imenjak - Nikola Jokić. Dok je Jokić ispisao istoriju sa 200. tripl-dablova u karijeri, mlađi Jović se pak "zavrtio" na društvenim mrežama zbog toga što je postigao koš sa pola terena u pobedi Majamija nad Atlantom.
Bio je to prvi trijumf za Majami ove sezone, nakon četiri poraza na startu ere sa Janisom Adetokunbom, a nadamo se da je ovo i najava da će Nikola Jović više igrati. Pogledajte njegov koš sa pola terena:
I ovoga puta trener Erik Spolstra ga je držao na strani i dao mu je tek sedam minuta prostora, a za to vrijeme vidjeli smo jako lijep doprinos mladog srpskog košarkaša. Postigao je pet poena, imao i tri skoka, a koš koji je postigao sa pola terena na isteku prvog poluvremena podigao je čitavu klupu na noge i pokazao koliko je obožavan unutar tima.
Njegovu ekipu su do pobjede predvodili Adebajo i Adetokunbo sa po 24 poena, s tim da je Grk imao duplo više skokova (18), a odlični su bili i Vigins sa 18, Larson sa 17, pa Hardavej sa 14.
Kada je Atlanta u pitanju, predvodili su je Aleksander-Voker i Flemings sa po 23 poena.
NBA rezultati 29. oktobar
- Atlanta - Majami 117:129
- Klivlend - Vašington 121:111
- Detroit - Šarlot 97:89
- Indijana - Filadelfija 109:114
- Toronto - Orlando 129:99
- Čikago - Njujork 127:133
- Milvoki - Hjuston 100:132
- Minesota - Golden Stejt 114:119
- Nju Orleans - Denver 91:104
- Juta - San Antonio 111:117
- Dalas - Oklahoma 120:96
- L.A. Klipers - L.A. Lejkers 87:103