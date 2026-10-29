Nakon neriješenog rezultata na meču Liveprula i Čelsija gledali smo osam serija penala.

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Fudbaleri Liverpula plasirali su se u četvrtfinale Liga kupa, jer su nakon boljeg izvođenja penala eliminisali Čelsi (1:1, 6:5) u jednom od najvećih derbija osmine finala. Zanimljivo je da su i golovi u "regularnom" dijelu utakmice postignuti sa bijele tačke.

Prvo je Morgan Rodžers pogodio u 40. minutu i tako doneo prednost ekipi iz Londona, ali je samo tri minuta kasnije Kodi Gakpo na isti način poravnao rezultat. Do kraja meča nije bilo pogodaka, pa se pristupilo penalima i tamo se Liverpul bolje snašao.

Pobjednika smo dobili tek nakon osam serija u kojima su fudbaleri Liverpula i Čelsija pokušavali da zatresu mrežu sa 11 metara. Za Liverpul su pogađali Mekalister, Isak, Gakpo, Virc, Barkola i Gomez, a promašili su Cimikas u petoj i Gravenberh u sedmoj seriji. U timu Čelsija precizni su bili Neto, Rodžers, Lavija, Henderson i Kolvil, dok mrežu nisu zatresli Barko, Emeha i Fofana.

Sada su poznati gotovo svi učesnici završice u Liga kupu. Još u utorak uveče Flitvud je nakon boljeg izvođenja penala savladao Arsenal, a Bredford siti bio je bolji od Piterbora. U sredu je Mančester siti nakon penala eliminisao Brajton, Bornmut bio bolji od Aston Vile, Fulam izgubio od Kristal Palasa, Sanderlend savladao Brentford, a Liverpul izbacio Čelsi. Posljednji meč u ovoj rundi odigraće u četvrtak Everton i Njukasl.