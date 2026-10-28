Pol Skols oštro kritikuje Bruna Fernandeša, smatrajući ga glavnim krivcem za probleme Mančester junajteda i predlaže mu odlazak u Saudijsku Arabiju.

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Legendarni engleski fudbaler Pol Skols već godinama unazad kritikuje svoj Mančester junajted, njegove igrače, trenere i rukovodstvo, međutim teško da je ikoga napao kao što je to sada učinio sa Brunom Fernandešom. Označio je kapitena Junajteda kao najvećeg krivca za probleme u klubu, smatrajući da je vrijeme da ode sa "Old Traforda". I da to bude što dalje od Evrope, po mogućnosti u Saudijsku Arabiju gdje će moći da se "naplati".

Posebno mu je prekipjelo jer je Bruno Fernandeš "udario" na Majkla Kerika, Skolsovog nekadašnjeg saigrača u Junajtedu, za koga smatra da i dalje može da podigne ekipu na potreban nivo - uz prave fudbalere. Jedan od njih nije Fernandeš, koga smatra problemom.

"Ono što je Bruno Fernandeš izjavio prošle nedjelje smatram neoprostivim", rekao je Skols, legenda Junajteda koja je za klub odigrala više od 700 utakmica i osvojila 25 trofeja, zato njegova riječ ima težinu.

"Marš iz Junajteda"

Bruno Fernandeš je prethodno kritikovao Majkla Kerika zbog taktike: "Kako bilo ko više može da mu povjeri kapitensku traku, u bilo kom klubu? Mislim da bi najbolje bilo da napusti Evropu, ode u Saudijsku Arabiju i jednostavno se skloni. Ne vjerujem da mu poslije ovoga može vjerovati bilo koji menadžer ili član stručnog štaba", naglasio je Skols.

Ovo inače nije prvi put da Skols kritikuje Fernandešovo ponašanje, pa mu je već ranije ove sezone rekao da "začepi" kada je bio oštar prema svojim saigračima poslije poraza od Mančester junajteda.

Bruno Fernandeš je inače došao iz Sportinga u zimu 2020. godine i postao je jedan od ključnih igrača Junajteda, međutim ove je sezone zaigrao znatno slabije. Smatra se jednim od odgovornijih za to što je Junajted tek na 16. mjestu na tabeli Premijer lige i već sada se priča o promjenama na klupi.