Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore, postupajući po prijavama Komisije za takmičenje FSCG, na sjednici održanoj 26.10.2026 godine, izrekla je disciplinske mjere.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Disciplinske mjere su izrečene za sledeće klubove:

FK Budućnost

- novčana kazna u iznosu 2.000 eura zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijača FK „Budućnost“ – „Varvara“ na utakmici 10. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Budućnost“- FK „Sutjeska“, čime je počinio prekršaj iz člana 73 stav 5 u vezi stava 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- novčana kazna u iznosu 2.500 eura zbog upotrebe pirotehničkih sredstava na utakmici 11. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Dečić“ i FK „Budućnost“, čime je počinio prekršaj iz člana 73 stav 5 u vezi stava 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- Raspopović Momčilu, igraču FK „Budućnost“, novčana kazna u iznosu od 300 eura zbog upotrebe pirotehničkih sredstava na utakmici 11. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Dečić“ i FK „Budućnost“, čime je počinio prekršaj iz člana 57 stav 4 u vezi stava 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

FK Sutjeska

- novčana kazna u iznosu 2.000 eura zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijača FK „Sutjeska“ – „Vojvoda“ na utakmici 10.kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Budućnost“- FK „Sutjeska“, čime je počinio prekršaj iz člana 73 stav 2 Disciplinskog pravilnika FSCG.

- novčana kazna u iznosu 2.500 eura zbog upotrebe pirotehničkih sredstava od strane navijača na utakmici 11. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Sutjeska – FK „Bokelj SBbet“, čime je počinio prekršaj iz člana 73 stav 5 u vezi stava 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

FK Mornar

- Mitru Novakoviću, zvaničniku FK „Mornar“, Upozorenje zbog nesportskog ponašanja prema sudiji utakmice Božović Davoru po završetku utakmice 10.kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Mornar“ - FK „Jezero“, čime je počinio prekršaj iz člana 59 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG.

FK Petrovac

- novčana kazna u iznosu 1.500 eura zbog slabe organizacije utakmice 11.kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Petrovac“ – FK „Otrant-Olympic“, čime je počinio prekršaj iz člana 73 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG.

FK Petrovac

- Mitrović Balši, predsjedniku kluba FK „Petrovac“, Upozorenje zbog nesportskog ponašanja vrijeđanja sudija utakmice po završetku utakmice 11. kola Meridianbet 1.CFL, odigrane između FK „Petrovac“ – FK „Otrant-Olympic“, čime je počinio prekršaj iz člana 59 stav 1 tačka 2 Disciplinskog pravilnika FSCG.