Saslušan Gorski Matović, tužilašvo u Novom Sadu traži pritvor u trajanju do 30 dana.

Izvor: Youtube/@ujedinjeninarodsrbije

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu zatražilo je određivanje pritvora do 30 dana za Gorskog Matovića zbog sumnje da je prijetio smrću grupi građana na dan održavanja vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji 25. oktobra ove godine. On je uhapšen u utorak 18. novembra u Novom Sadu.

"Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu obavještava javnost da je povodom događaja od 25.10.2026. godine kada je došlo do ugrožavanja sigurnosti više lica upućivanjem ozbiljnih prijetnji po život od strane dva izvršioca, u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu saslušano lice G.M. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, nakon čega je Osnovnom sudu u Novom Sadu protiv istog predložen pritvor u trajanju od 30 dana zbog osobitih okolnosti da bi boravkom na slobodi ometao postupak uticanjem da svjedoke i saučesnika, kao i da bi boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo ili učiniti krivično djelo kojim prijeti", navodi se u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Da podsjetimo, Gorski Matović je jedan od 49 osoba koje je pomilovao bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je pomilovan za krivično djelo nasilničko ponašanje kada je ispred Srpskog narodnog pozorišta udario jednog studenta, a zatim gurnuo jednu studentkinju koja je tada udarila glavom o zid.

On je tada bio u grupi pristalica liste “Ujedinjena Srbija”. Poslednji incident je napravio 25. oktobra kada je, kako su tada saopštili građani u Novom Sadu, prijetio biračima i zastrašivao ih zbog čega ga je novosadska policija tražila.