Već četvrti put od početka sezone je Inter došao do pobjede nakon što se prethodno našao u minusu.

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Četa Kristijana Kivua ima "sto života"! Peti put ove sezone je Inter bio u rezultatskom minusu u Seriji A – i četvrti put je stigao do pobjede!

Ove nedjelje je na Meaci spektakularan pogodak u 65. minutu postigao Raul Himenez, Španac u taboru Fiorentine na pozajmici iz Bornmuta. "Raspalio" je po lopti na desnoj strani, a golman nerazura Ivan Provedel je "paradom" samo uljepšao taj pogodak.

Bio je to, kako rekosmo, peti put u sezoni da se branilac Skudeta nađe u minusu, ali je i peti put uspio da se izvuče i sačuva nulu u rubrici "porazi". Do meča sa ekipom iz Firence Inter je, kada je bio u zaostatku, upisao tri pobjede i remi. "Mirisalo" je da bi taj niz ove nedjelje mogao da bude prekinut, ali je u završnici meča stvari u svoje ruke uzeo Markus Tiram.

U prvom minutu nadoknade se najbolje snašao pred golom Davida de Hee, a onda u petom minutu izborio penal nakon povlačenja Viktora Valdepenjasa. Udarac sa 11 metara u pogodak je pretvorio Pjotr Zjelinski i vratio Inter na prvo mjesto.

Današnji domaćin tako je i nakon osmog kola ostao među timovima koji zasad nisu osjetili gorčinu poraza. Osim tima kojim komanduje Kristijan Kivu, u ovom odabranom društvu su i Lacio, Roma i Milan.

(mondo.ba, D. Šutvić)