Totenhem je konačno pobijedio Čelsi na Stamford bridžu posle pet godina, zahvaljujući autogolu golmana Pendersa i golu Matisa Tela.

Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Fudbaleri Totenhema pobijedili su u subotu kao gosti Čelsi rezultatom 2:0 u meču osmog kola engleske Premijer lige. Čelsi je ostao četvrti sa 13 bodova, a Totenhem je sad, posle druge pobjede u nizu, 12. sa devet.

Prvu pobjedu gostiju na Stamford bridžu posle 2018. godine najavio je golman Čelsija Majk Penders nespretnim autogolom u 77. minutu. U pokušaju da "boksuje" posle kornera gostiju, udario je pesnicom loptu i dobila je takvu rotaciju da je završila u mreži iza golmana. Mnogi na stadionu nisu mogli da vjeruju šta se dogodilo.

Pogledajte taj autogol:

Majk Penders dao autogol na Čelsi Totenhem Izvor: YouTube/TV Arena sport

Tri minuta kasnije domaći ostaju sa igračem manje, pošto je Kol Palmer isključen zbog drugog žutog kartona. Nije prošlo mnogo, a pobjedu gostiju overio je Matis Tel golom posle solo-prodora u 87. minutu. Povukao je loptu sa sopstvene polovine i dao gol za pamćenje, posle pretrčanih 50 metara.

Čelsi je meč završio sa svega 31 odsto poseda lopte, što je izuzetno retka slika za domaće utakmice "Plavaca". Totenhem je visokim presingom odsekao Enca Fernandeza i Moisesa Kaiseda, prisiljavajući domaćina na ispucavanja i rizične pasove unazad. Pritisak gostiju kulminirao je nesporazumom u odbrani Čelsija. Lopta upućena ka Pendersu završila je u mreži nakon loše procjene i nespretne reakcije golmana, što je u potpunosti presjeklo ekipu.

Palmer pukao pod pritiskom

Da je pritisak stvorio i nervozu videlo se u slučaju Kola Palmera, najboljeg igrača "plavaca", koji je u 71. minutu dobio prvi žuti karton, a devet minuta posle oštrim i nepotrebnim startom zaradio isključenje i ostavio saigrače bez lidera u trenucima kada se jurio izjednačujući pogodak.

Čelsi je tako doživio treći poraz poslednjih šest kola Premijer lige, posle prethodnih neuspjeha protiv Arsenala i Brentforda, uz remi protiv Hala u tom nizu.



