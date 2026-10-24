Utakmica 13. kola Druge crnogorske fudbalske lige donijela je ubjedljivu pobjedu Jedinstva, koje je u Donjoj Sutvari deklasiralo Grbalj rezultatom 7:0.

Izvor: FK Jedinstvo facebook

Bjelopoljci su furiozno otvorili meč i već nakon šest minuta stekli tri gola prednosti. U strijelce su se upisali Kolić, Kovačević i Korać, čime je domaćin praktično na samom početku najavio ubjedljiv trijumf.

Korać je do kraja prvog dijela još jednom zatresao mrežu rivala, dok je u nastavku rezervista Mušović sa dva pogotka dodatno uvećao prednost Jedinstva. Tačku na ubjedljivu pobjedu stavio je mladi Adnan Hajdarpašić, koji je u 88. minutu postavio konačnih 7:0.

Ovim trijumfom Jedinstvo je, uz utakmicu više, bodovno poravnato sa Podgoricom na vrhu tabele.

Grbalj je, nakon jednog od najubjedljivijih poraza u klupskoj istoriji, ostao na osmoj poziciji.