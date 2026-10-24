Sportski direktor Bajerna Maks Eberl je pričao o Vensanu Kompaniju i potvrdio je da je i dalje u bolnici.

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Trener Bajerna Vensan Kompani se srušio na treningu i hitno je prevezen u bolnicu. O njegovom stanju pričao je sportski direktor kluba Maks Eberl. Ono što je jasno jeste da mu niko u klubu neće dozvoliti da se vrati na klupu dok ne dobije "zeleno svijetlo" od ljekara i da je zdravlje u prvom planu.

"Dobra vijest je da je stabilan. Pričao sam sa njim i sa njegovom suprugom. Nije bila prijatna situacija ni za koga. Kolabirao je na terenu usred treninga i moraće da ostane u bolnici još nekoliko dana na dodatnim pregledima i analizama", rekao je Eberl.

Naglasio je da je svima u klubu prioritet njegovo zdravlje i da je to jedino važno.

"Zdravlje je najvažnija stvar u životu, ne fudbal. Želimo mu da se što pre oporavi. Nama je najvažnije da bude zdrav i spreman. Vratiće se tek kada bude bio spreman za to", poručio je Eberl.

Kompani i problemi sa virusom

Vensan Kompani se nije pojavio na konferenciji za medije pred meč Bajerna i Arsenala u Ligi šampiona. Međutim, bio je na klupi tokom meča koji je završen remijem (2:2), pa je poslije toga došao i na konferenciju.

"Zakačio sam prilično jak virus prošle nedelje i nisam slušao svoje tijelo. U jednom momentu mi je tijelo reklo da je dosta", rekao je Kompani tada.