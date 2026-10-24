Oreljan Čuameni tvrdi da nije bilo pesnica i tuče, a španski mediji i dalje pišu o tome da je nokautirao Federika Valverdea. Kome vjerovati?

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Stvari u Real Madridu nisu baš najbolje i to se vidi, a sada polako isplivavaju stvari iz svlačionice. Prošle sezone se u timu desio sukob Oreljana Čuamenija i Federika Valverdea, a sada je Francuz konačno progovorio o tome. Iako je Valverde tada završio u bolnici na ušivanju, Čuameni tvrdi da se - nije desilo ništa.

On zapravo tvrdi da je bilo sukoba, ali da su navodi o tome da je došlo do tuče i pesničenja netačni. Ali, kako je onda završio sa posekotinama urugvajski univerzalac?

"Nije bilo tuče, onako kako ljudi pričaju. U svlačionici su se desile neke stvari, kao što to često biva... Ponekad dođe do manjih tenzija i slično.Desilo se nešto neprijatno ili pomalo iritantno. Jedini problem je što, kada ste u Real Madridu, i najsitniji detalj poprimi nevjerovatne medijske razmjere. S Fedeom sam u dobrim odnosima, nema nikakvih problema. Isto je i na terenu. Život ide dalje", rekao je Čuameni.

Šta se zapravo desilo?

Vidi opis Skandal i krvave glave u Realu: "Nije bilo pesnica i tuče, to je sitan detalj" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Bagu Blanco/Pressinphoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Španski mediji su u maju javili da je Oreljan Čuameni udario Federika Valverdea tako jako da je Urugvajac pao u nesvjest i morao je da bude hospitalizovan. Sve je počelo kada je Francuz jako startovao, nakon čega je počela svađa. Tadašnji trener Alvaro Arbeloa nije smirio strasti i zatim se desio nokaut i Valverde je okrvavljene glave otišao u bolnicu. Bila to tačna verzija događaja ili ne, Real je tada kaznio obojicu.

(MONDO, N.L.)