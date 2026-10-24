Golman Trabzonspora Andre Onana učestvovao je, ne svojom krivicom, u lančanom sudaru u Turskoj.

Izvor: X/@ovatvofficial

Dramatične vijesti nam dolaze iz Turske gdje je Andre Onana imao saobraćajnu nesreću. Golman Mančester junajteda na pozajmici u Trabzonsporu je u četvrtak uveče na sjeveru Turske prema izvještavanju Rojtersa učestvovao u sudaru sa tri vozila.

Kamerunski golman se vraćao kući sa utakmice Life konferencije u kojoj je njegov Trabzon savladao škotski Harts, a u njegovom automobilu su bili i članovi porodice. Ipak nakon sudara u okrugu Jomra nedaleko od Trabzona prema informacijama turskih medija Onana nije povrijeđen.

Navodno je jedan automobil udario vozilo kojim je upravljao Onana otpozadi, a onda je pod silinom udarca automobil kamerunskog čuvara mreže udario u kola ispred sebe. Predstavnici kluba su brzo stigli na mjesto nesreće i predsjednik Trabzona Ertugrul Dogan je istakao da Onana nije povrijeđen, ali da je prevezn u bolnicu na preglede.

Onanin automobil je prema fotografijama sa lica mjesta prilično oštećen, ali na sreću niko od putnika nije imao posledice. Pogledajte slike sa lica mjesta:

André Onana has been involved in a car accident in Turkey. ⚠️Manchester United and Cameroonian goalkeeper, Andre Onana was reportedly rushed to hospital after being involved in a frightening high-speed car crash, as confirmed by Trabzonspor president Ertugrul Dogan. https://t.co/Chd1v0zSLG — OVA TV MEDIA (@ovatvofficial)October 23, 2026

Ko je Onana i kad igra sa Crvenom zvezdom?

Trabzon je osim Hartsa pobedio i KUPS iz Finske i za sada je perfektan u Ligi konferencija sa 6 bodova. Naredni meč igraju sa Frajburgom, zatim sa CSKA iz Sofije, potom sa Jablonecom, a Crvenoj zvezdi dolaze na "Marakanu" 17. decembra.

Što se Onane tiče on je počeo u fudbalskoj akademiji Samjuela Etoa, a nastavio u Barseloni i Ajaksu. U seniorskom fudbalu je debitovao u Ajaksu, a poslije jedne sezone u Interu prešao je u Mančester junajted. Tu se nije proslavio, pa je proslijeđen na pozajmicu Trabzonu na dvije godine.

(MONDO, N.L.)