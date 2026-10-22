Podgoričani su večeras na stadionu pod Goricom propustili veliku priliku da se ponovo popnu na lidersku poziciju.

Izvor: FK Budućnost

Iako su desetak minuta prije kraja imali tri gola prednosti i činilo se da je pobjeda već obezbijeđena, Arsenal je uspio da se vrati u meč, nadoknadi zaostatak i osvoji veliki bod u borbi za opstanak.

„Plavi“ su poveli u 17. minutu autogolom Petovića, ali su Tivćani petnaestak minuta kasnije preko Igora Vukčevića stigli do izjednačenja. Budućnost je u nastavku ponovo preuzela kontrolu, pa je Bulatović u 61. minutu pogodio za 2:1, dok je Ivan Bojović samo tri minuta kasnije povisio na 3:1.

Kada se činilo da je pitanje pobjednika riješeno, Martin Đukanović je u 78. minutu smanjio prednost domaćih i vratio neizvjesnost u utakmicu. U samom finišu, u sudijskoj nadoknadi, Igor Vukčević je svojim drugim golom na meču postavio konačnih 3:3 i donio Arsenalu vrijedan bod.

Mornar - OFK Mladost Lob.bet 4:1 (Škrijelj 10, Sousi 49, 66, Dubljević 58 – Roganović 36)

Budućnost - Arsenal 3:3 (Petović 17ag, Bulatović 61, Bojović 64 – Vukčević 32, 90+1, Đukanović 78)

Petak

15:00 sati: Bokelj SBBet - Dečić



18:00 sati: Jezero - Petrovac

Subota

14:00 sati: Otrant Olimpik – Sutjeska





