Crvena zvezda je prosula pobjedu, pa remi, primljenim golovima od 84. do 89. minuta u Švajcarskoj.

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Crvena zvezda doživjela je još jedan bolan evropski poraz - 2:3 protiv Lugana. Imali su crveno-bijeli i vođstvo 2:1 i ogroman zicer Bambe Dijenga u 81. minutu, a onda je Rade Krunić morao da izađe iz igre i sve se raspalo. Švajcarci su počeli da kažnjavaju Dijengov promašaj i velike kikseve Mateja Gaštarova i Mahmudu Bađa u odbrani.

Najprije je Lugano izjednačio na 2:2 golom rezerviste Dereka Monkade, igrača utakmice, koji je pogodio nakon što je Gaštarov promašio cijelu loptu pri centaršutu domaćih. Pogledajte taj gol:

Derek Monkada daje gol na Lugano Zvezda Izvor: YouTube/TV Arena sport

Nije prošlo mnogo, a "pomračenje" je doživeo Bađo i skrivio penal oborivši protivnika tako što je koristio obje ruke. Anto Grgić je dobio penal da donese pobjedu Luganu i to je i učinio.

Pogledajte i taj gol Švajcarca hrvatskog porijekla:

Anto Grgić daje gol na Lugano Zvezda Izvor: YouTube/TV Arena sport

Zvezda je tako doživijela još jedan evropski košmar u završnici i doživjela poraz na startu ligaške faze Konferencijske lige.

Crvena zvezda će sledeću evropsku utakmicu igrati protiv Kopenhagena na "Marakani", 22. oktobra.