Bajern Minhen doživio je šokantan remi protiv Vikinga, primivši gol u posljednjoj sekundi.

Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Bajern je u očiglednoj krizi. U Ligi šampiona je šokantno ostao bez pobjede protiv Vikinga u Stavangeru u Norveškoj (3:3), tako što je primio gol u poslednjoj sekundi. Džošua Kimih izgubio je loptu na svojoj polovini, kapiten gostiju Zlatko Tripić (33) je centrirao ka Hermanu Haugenu, a on je savladao rezervnog golmana Bavaraca, Jonasa Urbiga (23).

Vikinzi su pokazali izuzetnu snagu i žestinu i iskoristili su to što je Bajern uzdrman poslije kiksa protiv Augsburga prošlog vikenda, uz katastrofalnu partiju Manuela Nojera koji se poslije tog meča požalio na povredu. Taj bol je ostao prisutan i tokom sedmice, pa je večeras sjedio na klupi i sa nje gledao koliko se Bajern muči.

Upravo je Zlatko Tripić, kapiten Vikinga, napravio ogromne probleme Bajernu od početka, jer je i u drugom minutu bio asistent za gol Đanija Stensnesa za 1:0, odličnim centaršutem iz kornera. Uz takvo samopouzdanje, Viking je stekao i 2:0 u 38. minutu, golom Petera Kristensena na vještačkoj travi u Norveškoj poslije munjevite kontre domaćih.

Bajern se ipak oporavio poslije poluvremena u drugom najvećem norveškom gradu, od 152.000 stanovnika. Englez Hari Kejn u 54. minutu je smanjio na 1:2 udarcem iz penala, potom je u 60. minutu izjednačio glavom na centaršut Kimiha, postavivši tako 2:2. A, onda je Luis Dijaz u 71. minutu pogodio za potpuni preokret - 3:2. Ipak, Zlatko Tripić je bio taj koji je rekao kada je kraj u Stavangeru.

Olise gađao glavom Tripića

Tripić je u 74. minutu iznudio i isključenje Francuza Majkla Olisea, koji ga je gađao loptom u lice i za to bio kažnjen drugim žutim kartno i isključenjem, pa neće igrati u derbiju Lige šampiona protiv Arsenala 21. oktobra.

Svi rezultati Lige šampiona

Viking – Bajern Minhen 3:3 (2:0)

/Stensnes 2', Kristijansen 38', Haugen 90' – Kejn 54' p, 60', Dijaz 71'/

Galatasaraj – Barselona 1:4 (0:2)

/Batrakov 66' – Kanselo 18', Lopez 34', Gordon 58', Adejemi 81'/

Inter Milano – Klub Briž 3:4 (1:2)

/Martinez 12', 62', Boni 78' – Tresoldi 8', 31', 52', Vermant 89'/

Lans – Sporting 0:2 (0:1)

/Suarez 22', Dumbija 74'/

Atletiko Madrid – Mančester junajted 2:0 (1:0)

/Barios 41', David 88'/

Arsenal – Lil 3:0 (1:0)

/Timber 38', Eze 61', Saka 79'/

RB Lajpcig – PSV Ajndhoven 1:0 (0:0)

/Gruda 73'/

Sabah – Slavija Prag 2:0 (1:0)

Viljareal – Napoli 3:1 (1:0)

/Mikautadze 15', Murinjo 67', Pepe 83' – Rahmani 58'/