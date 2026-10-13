Dvojica fudbalera Arsenala povređena su posle utakmice protiv Lidsa, što menadžer Mikel Arteta priznaje da nikada nije doživio.

Izvor: YouTube/TV Arena sport

Dvojica fudbalera Arsenala, ekvadorski štoper Pjero Inkapije (24) i španski defanzivni vezista Martin Zubimendi (27) doživjeli su povrede posle utakmice svog tima protiv Lidsa - u kojoj jedva da su igrali.

Menadžer prvaka Engleske Mikel Arteta otkrio je da se sve dogodilo u subotu uveče, posle utakmice protiv Lidsa na stadionu Emirejts (2:1). U njoj je učestvovao samo Inkapije i to od 82. minuta.

Nezvanično, na treningu posle utakmice protiv Lidsa, Inkapije je morao da bude iznet sa terena na rukama golmana Ilana Melijea.

"Imali smo unaprijed planirani trening za sve igrače koji nisu dobili dovoljno minuta protiv Lidsa. Nažalost, u toj akciji izgubili smo dvojicu igrača. Ići će na dodatne preglede da vidimo koliko će odsustvovati"

"Lako bih da imam kristalnu kuglu"

"Kako spriječiti povrede?", glasilo je pitanje koje je nasmijalo Artetu.

"Nikad da ne treniramo i tako se neće povrijediti. Posledica će biti da neće biti u ritmu kad ih budemo pozvali da igraju. Ovo se nikad nije dogodilo za mojih sedam godina, koliko sam ovdje. Moglo bi da se dogodi na treningu sjutradan. Nadamo se da se neće ponoviti i šta drugo možemo da uradimo u vezi sa tim? Da imam kristalnu kuglu samo bih rekao: 'Momci, lezite u đakuzi i vidimo se sjutra'".

Inkapije je ove sezone nastupio u tri utakmice kao rezervista, ali je bio starter u meču protiv Napolija u Ligi šampiona prošlog mjeseca. Takođe, Zubimendi je sve vrijeme rezerva. Nijedan od njih neće po svemu sudeći igrati protiv Lila u Ligi šampiona u utorak uveče.