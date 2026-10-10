U najvećem crnogorskom derbiju, odigranom pod Goricom, nije nedostajalo uzbuđenja ni prilika, ali su mreže mirovale i u drugom ovosezonskom duelu dva najveća crnogorska kluba.

Izvor: FK Budućnost/Rusmin Radič

Utakmica 10. kola Meridianbet Prve lige između Budućnosti i Sutjeske završena je bez golova, pa su oba tima prekinula pobjedničke nizove od tri utakmice.

U najvećem crnogorskom derbiju, odigranom pod Goricom, nije nedostajalo uzbuđenja ni prilika, ali su mreže mirovale i u drugom ovosezonskom duelu dva najveća crnogorska kluba.

Nakon deset odigranih kola, Otrant Olimpik zadržao je lidersku poziciju sa dva boda prednosti u odnosu na Budućnost, Sutjesku, Bokelj i Dečić.

Budućnost je prva zaprijetila. Već u četvrtom minutu Raspopović je imao veliku priliku da dovede domaće u vođstvo, ali je u nastavku susreta inicijativu preuzela Sutjeska.

Nikšićani su propustili dvije velike šanse, po jednu u svakom poluvremenu. Prvo je neprecizan bio Boljević, a potom i Vračar, ali je u oba navrata golman Budućnosti Domazetović odličnim intervencijama sačuvao svoju mrežu.

Na preostala dva meča 10. kola koja su odigrana, Mornar i Jezero remizirali su rezultatom 3:3, dok su Otrant Olimpik i Mladost podijelili bodove nakon rezultata 2:2.

Utakmice između Arsenala i Dečića, odnosno Bokelja i Petrovca, odložene su zbog obilnih padavina.