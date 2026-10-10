Malo je nedostajalo da dođe so fizičkog obračuna između Granita Džake i jednog od navijača u javnosti.

Izvor: X/@PulseSportsNG

Granit Džaka napravio je skandal u Švajcarskoj pošto je ustanovljeno da je falsifikovao sertifikat o vakcinaciji protiv korone. Sada je izbio novi incident i malo je nedostajalo da dođe do tuče.

Snimak je počeo da se širi na društvenim mrežama i navodno se radi o navijaču Njukasla koji je prozivao fudbalera Sanderlenda zbog toga. Nije mu se to dopalo, pa je sve preraslo u verbalni sukob.

"Kovid, kovid. Ćao kovide, ćao", čuje se dobacivanje jednog momka.

"Jeste li vi navijači Njukasla ili Sanderlenda", izgovorio je Džaka, dok ga je jedna ženska osoba odaljavala od mjesta haosa i pokušavala da spriječi eskalaciju sukoba.

"Naravno da će navijači Njukasla da ti dobacuju. Kakav kreten", čuju se riječi jedne žene koja se vidi na snimku.

Džaka je već osuđen

: Granit Xhaka involved in a heated confrontation with local fans while shopping with his family near Newcastle on Friday.Fans reportedly taunted the Sunderland captain over his suspended fine for obtaining a false COVID certificate in 2022, prompting an angry response. — Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG)October 9, 2026

Sud u Švajcarskoj već je donio presudu oko Granita Džake i moraće da plati 150.000 švajcarskih franaka (oko 160.000 eura). Neće morati sve odjednom da plati, već na 50 iznosa po 3.000 švajcarskih franaka. Kazna je uslovna na dvije godine i ako ne ponovi neko novo krivično djelo u tom periodu, neće morati ni da je plati.

"Dao sam iskaz, sud je donio odluku o kazni. Preuzimam odgovornost", kratko je poručio Džaka.