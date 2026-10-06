Lionel Mesi se oprašta od reprezentacije Argentine uz emotivnu poruku navijačima. Cijela nacija iščekuje njegov oproštaj na stadionu 'Monumental' u meču protiv Benina.

Izvor: instagram.com/adidasfootball/

Veliki Lionel Mesi oprašta se od reprezentaacije Argentine u prijateljskoj utakmici protiv Benina na stadionu "Monumental" u Buenos Ajresu. Dok se bližio početak meča (sat poslije ponoći u noći između utorka i srijede), Leo je ostavio dirljivu poruku navijačima.

"Momenat je došao. Odlazim u miru. Dao sam sve. Ovaj dres je bio moj san. Moj ponos. I moj život. Hvala vam što ste me voljeli toliko. Uvijek ću vas nositi u svom srcu", objavio je Mesi na društvenim mrežama "Adidasa".

Pogledajte oproštajni video-klip:

Leo Mesi je odluku o povlačenju iz reprezentacije saopštio 31. avgusta, kada je potvrdio da će poslije finala Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama odigrati još samo jedan meč za reprezentaciju - poslednji.

Mesijeva oproštajna poruka

"Poslije ovoliko vremena koje je prošlo od finala, nakon što sam mnogo razmišljao o svemu, želim da saopštim svima da se povlačim iz reprezentacije… Bila je to odluka koja je boljela i koja boli u duši, ali razumijem da je došao trenutak za to. Kunem vam se da sam uvijek davao sve od sebe, ne samo tokom poslednjih nekoliko godina kada se sve osvojilo, već i ranije. Uvijek sam se borio i ostavljao sve za ovaj dres, da vam pružim radost i da učinim da budete ponosni što ste Argentinci kroz fudbal.

Ostalo je još malo i neke se etape polako zatvaraju, a ovo je jedna od onih koje me mnogo bole. Volim, volio sam i zauvijek ću voljeti da budem dio reprezentacije. Ispraznio sam se, više nemam šta da dam. A osim toga, iza mene dolaze neki zaista sjajni momci koji zaslužuju da budu ovdje. Hvala vam za svu ljubav i podršku tokom ovih 20 godina. Mnogo će mi nedostajati da vas čujem iznutra, sa terena.

Sada ću biti još jedan od vas, navijaću i podržavati vas uvijek spolja — i u dobrim i u lošim vremenima, a posebno tada. Hvala mojoj porodici što je uvijek bila uz mene, što me je pratila na ovom predivnom, ali teškom putovanju. Hvala svakom treneru, saigraču i funkcioneru sa kojim mi se pružila prilika da dijelim ovaj put. Sa sobom nosim uspomene i trenutke koje nikada neću zaboraviti.

Odlazim miran i ponosan jer sam vam, zajedno sa svojim saigračima, poklonio trenutke o kojima smo sanjali. Bila je ludost doživjeti sve to zajedno sa vama. Volim vas! Hvala Bogu što me je učinio Argentincem. Napred, Argentina! Ove riječi sam napisao 21. jula, dva dana nakon finala. Danas, poslije svega što se dogodilo sa mojim ocem, još sam uvjereniji u svoju odluku."

Šampion i vicešampion svijeta, najveći ikad

Lionel Mesi ove decenije je vodio Argentinu do titule prvaka svijeta u Kataru 2022. i do nedavnog finala Mundijala u Americi, u kojem je sa zemljacima doživeo poraz od Španije. Sa njim je Argentina stala na noge, nastupila u dva finala SP (2014. u Brazilu, 2026. u SAD) i osvojila titule prvaka Južne Amerike 2021. i 2024.