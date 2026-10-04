Upoznajte se sa istorijom Partizana povodom njegovog 81. rođendana. Klub je simbol borbe i ljubavi, a njegovi uspjesi ostaju neizbrisivi.

Izvor: MN Press

Partizan slavi 81. rođendan! Jugoslovensko sportsko društvo i Fudbalski klub Partizan slave istoriju, slave uspjehe, slave teške dane koji su ih oblikovali, ali prije svega slave godine i godine postojanja Parnog valjka. Davnog 4. oktobra 1945. osnovan je klub koji će godinama kasnije donositi i radost i tugu mnogim navijačima.

A kako je nastalo ime kluba, kako je Partizan postao stvar porodičnog nasljeđa i kako se za sve druge navija, a Partizan se voli, najbolje je objašnjeno u videu koji je klub podijelio na društvenim mrežama. Uz stare fotografije i prve dane Parnog valjka, slikovito su opisani počeci crno-bijelih.

"Partizan počinje vrlo jednostavno, a opet pomalo romantično. Tek oslobođeni Beograd se nakon dugog perioda ratnih horora polako vraća normalnom životu. I prirodno je bilo da Narodnooslobodilačka armija osnuje svoju fudbalsku sekciju. Za ime je odabrana riječ prepoznatljiva u cijelom svijetu, koja svojim značenjem jasno određuje i definiše svoje navijače", počinje video koji prate note pjesme "Bella ciao", odnosno "Ćao, bela".

"Nije li svako od nas borac za pravdu, lojalan do smrti, crno-bijeli gerilac koji odbija bilo kakav kompromis, često pomalo neobjektivan kada se radi o Partizanu. U godinama koje su uslijedile, Fudbalski klub Partizan je pisao istoriju srpskog, jugoslovenskog i evropskog fudbala."

Partizan, još tri kluba i niko više

Partizan je pisao stranice istorije, ne samo za sebe već i za Srbiju, region, kontinent i svijet. Ostaće upamćen čuveni preokret koji je odigrao u drugom kolu Kupa UEFA u sezoni 1984/85. Partizan je u prvoj utakmici protiv Kvins Park Rendžersa u Londonu poražen 6:2, ali je u revanšu u Beogradu 7. novembra pobijedio 4:0, a pravilo gola u gostima pomoglo je crno-bijelima da sa ukupnim rezultatom 6:6 obezbijede narednu fazu takmičenja.

Strijelci za Partizan u toj antologijskoj revanš utakmici na Stadionu JNA bili su Dragan Mance, Dragi Kaličanin (iz penala), Miodrag Ješić i Zvonko Živković. Osim Partizana, ovaj podvig napravili su još samo Leiksoš u sezoni 1961/62, Real Madrid u sezoni poslije Partizanovog podviga, dok je Barselona to uspjela u sezoni 2016/17.

"Prvi meč čuvenog Kupa šampiona odigrao je upravo Partizan. Naš klub je osvojio najubjedljiviju titulu u istoriji bivše države. Crno-bijeli su jedan od samo četiri kluba koji su u evropskim mečevima uspjeli da nadoknade zaostatak od čak četiri gola iz prvog meča."

"Ta je ljubav sve jača i jača i ona raste iz dana u dan"

Partizan tokom svoje 81 godinu duge istorije proživljava uspone i padove u svim sportovima. Ipak, navijači i dalje ostaju uz Parni valjak. "Bilo je i ne tako lakih perioda, sušnih godina i teških poraza. Ali slijepa vjernost i beskrajna ljubav njegovih navijača vraćali su ga na pravi put. Za Partizan? Pokazalo se, ništa nije nemoguće. Kao što pjesma kaže, ta je ljubav sve jača i jača i ona raste iz dana u dan."

"Partizan je odavno prerastao ono što je u samoj osnovi. Partizan je mnogo više od fudbalskog kluba, mnogo više od sportskog društva. Partizan je bio i ostao sinonim za hrabrost, prkos, ponos, borbu, stav. Za armiju svojih navijača? On predstavlja način života. I zato, dok je vas koji ga volite, biće i Partizan. I zajedno ćemo ga vratiti na mjesto koje mu pripada", zaključuje se u videu Partizana koji je jednostavan, a pomalo i romantičan.