Budućnost će tako narednog vikenda ponovo biti u prvenstvenom ritmu, a prvi izazov nakon reprezentativne pauze biće duel sa Sutjeskom.

Izvor: FSCG

Sedam dana prije nastavka prvenstva u „Meridianbet“ 1. CFL, fudbaleri Budućnosti odradili su još jednu provjeru i upisali pobjedu protiv Petrovca rezultatom 3:1.

Podgoričani su do trijumfa došli golovima Neđeljka Kovinića, Marka Šćepanovića i Bogdana Bijelića. Stručni štab je i ovu utakmicu iskoristio kako bi minutažu dobio veći broj igrača, dok je priliku da se predstavi dobilo i nekoliko mladih fudbalera iz Omladinske škole.

Pomoćni trener Srđana Nikića, Mihailo Tomković, istakao je zadovoljstvo prikazanim, posebno činjenicom da su mladi igrači pokazali da mogu da odgovore zahtjevima prvog tima.

„Utakmica protiv Petrovca bila je dobra provjera u završnoj fazi reprezentativne pauze. Naročito nam je drago što su naši dječaci pokazali da imaju kvalitet i da klub ima budućnost. Naravno, stariji su im davali ton i to je za pohvalu.“

Tomković je naglasio da je ekipa dobila ono što je tražila od kontrolnog susreta, ali da je sada kompletna pažnja usmjerena na povratak takmičarskim obavezama.

„Dobra provjera definitivno, a fokus se sada u potpunosti prebacuje na nastavak prvenstva i najveći crnogorski derbi protiv Sutjeske.“

Budućnost će tako narednog vikenda ponovo biti u prvenstvenom ritmu, a prvi izazov nakon reprezentativne pauze biće duel sa Sutjeskom.