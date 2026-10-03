Zlatan Ibrahimović slavi 45. rođendan, a čestitke stižu sa svih strana.

Izvor: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Legendarni švedski napadač bosanskog porijekla Zlatan Ibrahimović slavi 45. rođendan, a jednu od najoriginalnijih čestitki uputio mu je Tijeri Anri. Njih dvojica su učvrstili odnos tokom Svjetskog prvenstva gdje su bili u ulozi analitičara, a Francuz je usavršio naš jezik tokom zajedničkih emisija.

Stoga je odlučio da mu čestita na srpskom: "Srećan rođendan, brate" stoji u objavi slavnog asa, uz zajedničku fotografiju sa Mundijala.

Izvor: Screenshot/Instagram/@thierryhenry

Tandem snova

Ibrahimović i Anri su prvo dijelili svlačionicu u Barseloni kao saigrači, da bi na minulom Svjetskom prvenstvu bili u ulozi analitičara na "Fox sports". Osim detaljnih fudbalskih analiza, ljubitelji sporta su gledali njihove emisije zbog međusobnih "peckanja" i balkanskog humora.