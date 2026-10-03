ABA liga za sezonu 2026/27 konačno počinje, a ovo je sve što treba da znate o početku takmičenja.

Izvor: MN Press

Konačno smo dočekali da počne ABA liga! Prmeijerni meč u novoj sezoni odradili su Borac i Široki u Čačku (81:87), a ove subote od 17 časova igraće se tri meča drugog kola nove sezone koja je bila odložena za nedjelju dana nakon problema sa sudijama.

Cedevita Olimpija će dočekati Cibonu, Igokea m:tel Slovan iz Bratislave, a Beč će igrati sa Klužom u Austriji od 17 časova. Od 19 će Spartak iz Subotice dočekati Bosnu, a u nedjelju nas čekaju dueli FMP-Crvena zvezda i ikirija - Dubai. Kolo se zatvara u ponedjeljak mečevima Partizan - Mega i Zadar - Studentski grad.

ABA liga kasni

Dok se ABA 2 liga preraspodjeljuje zbog odustanja tima iz Skoplja, ABA 1 je kasnila jer nije bilo sudija. Na kraju je sa zakažnjenjem izabran 31 arbitar i tu će biti potpuno novih imena. Biće arbitara iz Austrije, Bugarske, Kolumbije, Italije, Rumunije i Švedske, jer uprava liga nije uspjela da ostvari dogovor sa prethodnom garniturom.

Takođe je odlučeno da liga počne od drugog kola, a da prvo bude odigrano naknadno kada se za njega pronađu termini. Vidjećemo kako će i to ići pošto gotovo pola lige igra Evropu - Crvena zvezda, Partizan, Dubai, Budućnost, Kluž, Cedevita Olimpija, Bosna, Spartak, igokea, Cibona i Beč.

Ko je gdje?

U grupi A igraju Crvena zvezda, Cedevita Olimpija, Budućnost, Cibona, Igokea, FMP, Borac, Krka, Široki i debitant Slovan iz Bratislave. U grupi B su Dubai, Partizan, Kluž, Studentski centar, Zadar, Spartak, Bosna, Mega, Ilirija i Beč.